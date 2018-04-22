В Ереване задержан ученый и дипломат Степан Григорян 22.04.2018, 15:29

Степан Григорян

Экс-посла Армении в РФ арестовали во время мирной акции протеста на площади Республики.

В Ереване полицией арестован ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Позже стало известно, что Степан Григорян находился на мирной акции протеста на Площади Республики, где и был арестован полицейскими.

Несколько дней назад Степан Григорян в комментарии сайту Charter97.org назвал ситуацию в Армении революционной.

Напомним, что сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян отказался от переговоров по мирной передаче власти, после чего был арестован лидер народных протестов Никол Пашинян и около 200 участников общенациональной акции неповиновения.