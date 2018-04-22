В понедельник в Беларуси будет до +18 22.04.2018, 16:13

Ночью пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В ближайшие сутки, 23 апреля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью местами по Витебской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем в отдельных районах по западу страны также ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер будет неустойчивый, порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами по северо-востоку страны — до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов тепла.