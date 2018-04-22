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Путин снова «бомбит Воронеж»

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  • 22.04.2018, 16:22
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Кто пострадает на этот раз?

Режим Владимира Путина продолжает "бомбить Воронеж": в противостоянии с Западом страдает все больше россиян. На этот раз - в связи с проблемами с выдачей въездных виз россиянам, работающим в компании "Аэрофлот" - под угрозой оказалось авиасообщение между США и РФ.

Что это значит и как Соединенные Штаты начали не пускать к себе замаскированных сотрудников спецслужб РФ, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Война санкций и антисанкций, мер и противомер, включая все, что связано с дипломатическими высылками, действует и на удобство граждан в получении виз. И когда на очередной виток высылки российских дипломатов или псевдодипломатов РФ ответила диспропорционально и каким-то совершенно чудовищным образом, выслав много сотен человек единовременно, то в американских посольствах и консульствах России образовалась нехватка персонала, чтобы принимать и обрабатывать заявки на визы.

Тем более, в американских посольствах и консульствах работало большое количество россиян, которых выгнали. Например, мой друг работал в американском консульстве в Санкт-Петербурге на протяжении последних 25 лет.

В этом контексте можно лишь процитировать диалог Родиона Раскольникова с Порфирием Петровичем в романе "Преступление и наказание" Федора Достоевского:

" - Так... кто же... убил?.. - спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно, и он был изумлен вопросом.

- Как кто убил?.. - переговорил он, точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с!"

Иными словами, это все рукотворный снежный ком проблем со стороны России – рукотворные экономический, социальный и политический кризисы. То есть рукотворное все. Точно так же американские авиакомпании, которые осуществляли прямые перелеты из России в США, ушли с рынка рукотворным способом.

Второй момент, почему сотрудникам "Аэрофлота" не дают визы в США, связан с тем, что многие из них являются сотрудниками ФСБ, ГРУ и других такого рода организаций. Они направляют своих сотрудников в "Аэрофлот" для получения прикрытия. Они направляются на работу в "Аэрофлот", после чего пытаются получить визы США, чтобы прилететь туда в качестве какого-нибудь стюарда, второго пилота, который не имеет никакого отношения к авиации, или просто, чтобы быть представителем того же "Аэрофлота" в каком-нибудь нью-йоркском офисе или "старшим по смене" на стойке регистрации в аэропорту. На самом деле это обыкновенные сотрудники спецслужб, которым не место в Америке под прикрытием их должностей в "Аэрофлоте".

Вообще каждое действие путинской ОПГ отвечает формуле "бомбить Воронеж".


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