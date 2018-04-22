Названы самые экономичные автомобили по расходу топлива 2 22.04.2018, 16:30

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Транспорт с низким расходом топлива позволяет сберечь большие суммы денег.

Для многих автомобилистов решающим фактором при выборе автомобиля являются не внешние данные или комфортность, а показатели экономичности. Транспорт с низким расходом топлива позволяет сберечь большие суммы денег, начиная уже с самого первого дня эксплуатации. Такие многочисленные запросы от потребителей не остались незамеченными со стороны компаний автопрома. Уже сейчас большинство марок старается выпускать как можно больше вариаций транспортных средств, которые будут привлекательны экономному автомобилисту. Самые известные компании мира, такие как Citroen, Ford, Renault, Opel уже вовсю конкурируют в данном сегменте и борются за покупателя с запросом экономности, пишет pronedra.ru.

Обсудим сегодня наиболее выгодные модели бензиновых и дизельных автомобилей, которые можно приобрести в 2018 году. Для обеспечения параметра чистоты эксперимента уточняться будут показатели по трассе и по городу.

Самые экономичные бензиновые двигатели

Пятое место занимает Citroen C3. Обладающий помимо своей экономности еще и оригинальным дизайном. Он открывает наш рейтинг бензиновых автомобилей. Для поездок по городским дорогам модель потребует 5,7 литров на каждые 100 км. На трассах экономичность будет еще привлекательнее — всего 4,1 литр на 100 км. В итоге мы получим около 4,7 литров среднего показателя, который превосходит большинство одноклассников.

На четвертом месте стоит Peugeot 208. Своими характеристиками он обязан не только решениям разработчиков двигателя, но и компактности и легкости. В городе машина будет потреблять 5,5 л, а на трассе 3,9. Средний показатель в 4,5 обеспечивает ему достойное 4 место в нашем топе.

Тройку лидеров открывает Opel Astra. Для этой модели также характерна ощутимая разница между «аппетитом» автомобиля в городе и на трассе. 5,1 л на городские 100 км и 3,7 л на дороги вне города позволяют получить 4,2 л среднего расхода и занять строчку в тройке лидеров.

В шаге от первого места остановилась знаменитая своим экспрессивным дизайном Toyota Aygo. Для передвижения по городу она будет потреблять всего 5 литров на 100 км, а на трассах заберет у вас 3,8 л за каждую пройденную сотню. В итоге, Тойота совсем немного обгоняет Астру и со средним показателем на испытаниях — 4,1 л на «сотню» занимает второе место.

Почетное первое место среди бензиновых автомобилей занимает малоизвестный Smart Fortwo — компактный, стильный, современный. Он во всем подходит для современного города, но может использоваться и за его пределами. Как и предыдущий номинант, демонстрирует 4,1 л среднего расхода. Но при этом модель показывает лучшие результаты по обоим показателям. 4,7 литра в городе и 3,7 л по трассе.

Рейтинг экономичных дизельных автомобилей

Существуют свои рекордсмены и среди оптимальных дизельных автомобилей. Результаты и экономность у них даже более привлекательны.

Пятое место занимает проверенный временем и ежегодно улучшаемый Opel Astra, который является идеальным вариантом для многих покупателей благодаря своим модельным характеристикам и расходу топлива 4,2 и 3,3 л по городу и трассе соответственно.

Четвертую строчку занял BMW 1 Series, который помимо люксового дизайна может предложить расход в 4,1 л по городу и 3,4 по трассе. Средний показатель — 3,6 и его достойное 4 место.

Бронза в этом году досталось Mini One D. 4 л на город и 3,2 на трассу — средний расход около 3,6 л. Дизельная версия Мини превзошла многие ожидания

Второе место занял Citroen C4 с интересным названием модификации «Cactus». Помимо агрессивной и необычной внешности автомобиль ошеломляет слабыми аппетитами к топливу. Всего 3,8 л для города и 3,4 л для трассы на каждые 100 км.

Победителем среди «автомобилей-фанатов» дизеля по праву является Opel Corsa, средний показатель которого слегка переваливает 3,2 л на 100 км. Настоящий помощник в деле экономии и выгодный вариант для тех, кто проводит в разъездах очень много времени.