Брестчане просят православную церковь выступить против строительства аккумуляторного завода 4 22.04.2018, 16:45

Не добившись остановки строительства завода через суд и общение с властями, они подготовили обращение к архиепископу.

Христиане, жители Бреста и Брестского района, подготовили обращение к архиепископу Брестскому и Кобринскому Иоанну, передает b-g.by.

«Беда нависла над нашим городом. Строится аккумуляторный завод возле Бреста, в районе аэропорта. Люди не хотят этого завода, т. к. это очень вредное производство безвозвратно загрязнит и отравит воздух, землю и все живое на ней. А мы хотим ЖИТЬ!!!» — говорится в обращении.

Его авторы говорят, что не верят ни чиновникам, которые уверяют, что это производство не окажет негативного влияния на людей и экологию, ни бизнесмену, который уже построил заводы в Белоозерске и Волковыске и местное население страдает от их деятельности.

«Мы просим православную церковь быть в этой беде с нами. Помогите нам, пожалуйста, организуйте крестный ход! Чтобы слова наших соборных молитв прозвучали на улицах Бреста в едином сердечном порыве. И от такого посыла Единения пусть проснутся те души, которые еще спят и не чувствуют Любви Божьей. И очень надеемся, что Милостивый Отец наш Небесный отведет этот карающий меч от Бреста», — обращаются к владыке христиане.

Также они просят архиепископа Иоанна найти время и встретиться с представителями инициативной группы неравнодушных горожан.

Под обращением подписались несколько десятков человек.

С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в Администрацию президента.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хоздеятельности ООО «АйПауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. Суд в удовлетворении иска отказал.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Параллельно активисты пытаются добиться от местных властей разрешения на проведение митинга против строительства завода, но пока им это не удалось. Сейчас они ожидают ответа из горисполкома на очередную заявку.

В апреле ряд жителей Бреста и Брестского района, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, вплотную занялись проблемой жителей поселка Зеленый Бор. Рядом с ним уже около трех лет под открытым небом лежат более 7 700 тонн свинцовой золы, которая относится к III классу опасности. По словам посельчан, их здоровье за последние годы резко ухудшилось, но вредные отходы до сих пор не вывезены и не известно, кто, когда и куда их уберет.

Недавно было объявлено о начале еще одного сбора подписей – на этот раз президенту за отстранение руководства Бреста, Брестского района и Брестской области в связи с утратой доверия. В Бресте сбор стартовал 15 апреля.