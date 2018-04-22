В Германии впервые в истории СДПГ председателем партии стала женщина 22.04.2018, 16:51

Андреа Налес

Источник: ВКурсе.ua

Социал-демократическую партию Германии возглавила Андреа Налес.

Председателем Социал-демократический партии Германии (СДПГ) впервые за всю 150-летнюю историю стала женщина Андреа Налес. За нее отдали свои голоса 600 делегатов во время партийного собрания в Висбадене, сообщает РБК со ссылкой на Die Zeit.

Как отмечает издание, ранее Налес занимала должность главы парламентской группы СДПГ.

Ее предшественник Мартин Шульц объявил о своей отставке 13 февраля. Он возлагал надежды на Налес. «Я уверен, что Социал-демократическая партия Германии во главе с Андреа Налес завоюет свое прежнее влияние», — заявлял он. Временные обязанности председателя партии исполнял первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Как сообщается на сайте бундестага, Андреа Налес — 47 лет. Она родилась 20 июня 1970 года в городе Мендиг в земле Рейнланд-Пфальц. Также отмечается, что Налес исповедует католицизм. Она была членом немецкого парламента с 1998 года по 2002 год, а также является действующем членом бундестага с 2005 года. С октября 2007 по ноябрь 2009 года она занимала должность спикера парламентской группы СДПГ, а также была заместителем председателя партии до 2009 года. В 2009 году ее назначили генеральным секретарем СДПГ. Эту должность она занимала до 2013 года, когда стала федеральным министром труда и общественных дел Германии.

В сентябре 2017 года по итогам выборов в бундестаг Консервативный блок канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — получил большинство мест в парламенте, а именно 246. СДПГ стала второй после ХДС/ХСС с 153 мандатами. На третьем месте после выборов оказалась ранее не занимавшая кресла в бундестаге «Альтернатива для Германии», которая получила 94 мандата.