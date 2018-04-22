Кубок федерации: Словакия снова сравняла счет в матче с Беларусью - 2:2 22.04.2018, 17:04

Фото: tut.by

Победитель противостояния выявится после парной встречи.

Словацкие теннисистки снова сравняли счет в матче Кубка федерации с Беларусью. В четвертом одиночном поединке Александра Саснович уступила в двух сетах Виктории Кужмовой — 6:1, 7:6 (7:3).

В первый день матча Саснович выиграла у Яны Чепеловой — 7:6 (8:6), 7:5, а затем Арина Соболенко уступила Виктории Кужмовой — 2:6, 6:2, 6:7 (5). Сегодня Соболенко выиграла у Анны Шмидловой — 6:3, 6:4.

Счет матча стал 2:2. Победитель выявится после парной игры тандемов Вера Лапко / Лидия Морозова и Яна Чепелова / Виктория Кужмова.