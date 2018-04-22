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Brutto собрали Дворец спорта в Минске

  • 22.04.2018, 17:15
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Фоторепортаж с концерта.

21 апреля музыкальная группа Сергея Михалка BRUTTO презентовала в столичном Дворце спорта альбом "Рокі", который вышел еще в мае 2017 года. Это третья студийная пластинка, выпущенная к трехлетию группы, передает euroradio.fm.

На концертную презентацию в Минске приехали фанаты не только со всей Беларуси, но также из России и Украины. Очень много людей приходили целыми семьями с маленькими детьми. Некоторые фанаты нарисовали на лицах логотип группы.

На концерт также пришла жена Сергея Михалка Светлана Зеленковская с сыном Макаром и дети остальных участников группы. Замечен был и Артем Лукьяненко из группы NaviBand.


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