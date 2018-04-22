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Новые армяне

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  • Аза Бабаян, theins.ru
  • 22.04.2018, 17:34
  • 2,481
Фото: theins.ru

Как молодежь начала «бархатную революцию» в Ереване.

Вот уже шестой день армянская молодежь заполняет площади армянской столицы, выкрикивая на перекрытых улицах и мостах: “Сделай шаг, отвергни Сержа!". Серж Саргсян — бывший президент Армении, некогда пришедший к власти вопреки ожесточенным протестам против сфальсифицированных выборов. После двух сроков он изменил конституцию, передав полномочия парламенту, чтобы теперь снова возглавить страну — уже как премьер-министр. Армянским «Дмитрием Медведевым» стал Армен Саркисян, но реальные полномочия остались у Саргсяна. Несмотря на многотысячные протесты, 17 апреля парламент одобрил его кандидатуру. «За» проголосовали 76 депутатов, «против» — 17.

Лидер сегодняшних протестов, депутат Никол Пашинян, глава фракции оппозиционного союза «Елк» (в переводе – «выход»), призвал блокировать ключевые правительственные здания и называет происходящее «бархатной революцией». При этом протестующие подчеркивают, что не выступают против России, поэтому, очевидно, и в Кремле также пока не ставят эти события в один ряд с украинским майданом, предпочитая отмалчиваться. Армянские официальные СМИ стараются, со своей стороны, показать, что протестующих мало и угрозы для властей они не представляют. Серж Саргсян попросил депутатов вернуть Пашиняна «в парламент с улицы» и отказался считать мирными акции протеста.

Фото: theins.ru

Оппозиция считает, что Серж Саргсян, публично заявивший в 2014 году, что никогда больше не будет претендовать на должность первого лица страны, должен сдержать свое слово и уйти. Пашинян заявил еще в марте, что начинает свое движение «Мой шаг». Он прошагал более двухсот километров по Армении и в Ереван вернулся уже с сотней последователей. Первый митинг в столице 13 апреля собрал около тысячи человек, может быть, чуть больше. Но уже на следующий день народ начал подтягиваться, и это протестное движение стало одним из самых многочисленных в современной истории Армении. Оппозиция (и значительная часть населения) критикует Саргсяна в том числе за то, что за десять лет его правления из страны уехали более 270 тысяч граждан, внешний долг достиг $7 млрд, а в число бедных попал каждый третий житель страны.

Фото: theins.ru

Протесты обострились 16 апреля, когда на проспекте маршала Баграмяна на подступах к зданию Национального собрания путь протестующим преградил полицейский кордон с колючей проволокой и щитами. После того, как полицейские использовали свето-шумовые гранаты, протестующие отступили на несколько метров и к хорошо защищенному зданию Парламента больше не подходили. Несколько десятков человек пострадали, в том числе и Никол Пашинян. 12 человек до сих пор остаются в больницах. Пашинян избрал другую тактику — сетевой мирный протест, который позволяет, с одной стороны, показать силу, а с другой – избегать серьезных столкновений с полицейскими. Вчера вечером он заявил, что люди не будут больше ночевать на площади и скоро создадут революционные комитеты. Все главные улицы, мосты и проспекты города уже несколько дней периодически перекрываются протестующими. Пашинян заявил на вчерашнем митинге, что такая тактика будет продолжена.

Фото: theins.ru

В армянском обществе давно назрело серьезное недовольство действующей властью, но до последнего момента мало кто верил, что найдется такой лидер, который поведет за собой апатичное население страны. Массовые протесты в Армении вспыхивают регулярно и мало кто из современных лидеров государств пережил их столько, сколько Серж Саргсян. В 2008 году он стал преемником второго президента республики Роберта Кочаряна, и после президентских выборов, во время волнений, организованных первым президентом Левоном Тер-Петросяном, в столкновениях с полицией были убиты 10 человек. Серж Саргсян пережил и мировой финансовый кризис, и провал футбольной дипломатии, направленной на историческую нормализацию отношений с Турцией, и апрельскую войну 2016 года, и июльское вооруженное восстание “Сасна Црер” 2016 года — и удержал власть в своих руках. И сейчас снова проходит испытание на прочность — с первого же дня своего премьерства.

Фото: theins.ru

Насколько серьезным будет это испытание? Похоже, что достаточно серьезным. Сами протестующие говорят о нескольких десятках тысяч (что для страны с населением менее 3 млн человек — немало). В Армении не принято считать количество участников протеста: все и так понятно по видео и фотографиям, которые активно распространяются по социальным сетям. Для уставших и разочаровавшихся в своих оппозиционных лидерах жителей маленькой Армении такой масштаб стал большой неожиданностью. Армянский народ настолько устал и уверовал в бессмысленность политической борьбы, что после парламентских выборов в апреле прошлого года даже не вышел на митинги. Народ не был доволен властью, но еще больше недоволен своей оппозицией. Пашинян как оппозиционер с опытом это понимал и сделал ставку на молодежь: студентов и старшеклассников. В этом есть свое сходство с новой волной протестов в России, в центре которых оказалась молодежь. Но есть и существенные отличия.

Фото: theins.ru

Если следить за событиями из Москвы, будет не совсем понятно, почему младший партнер Путина так церемонится с протестующими и не дает команду полицейским разогнать недовольных. Но Серж Саргсян прошлой осенью подписал Ассоциативное соглашение с Евросоюзом и заявил: Армения, будучи членом Евразийского союза, будет активно развивать отношения и с ЕС. Подписав этот документ, Саргсян фактически взял на себя обязательство развивать демократию в Армении и вести себя как лидер европейского государства. А демократия плохо сочетается с полицейским насилием. Вторая причина: Саргсян не любит делать резких движений. В отличие от Путина, он любитель шахмат, а не дзюдо, и старается осторожно просчитывать ходы. Впрочем, стихийные события трудно поддаются расчету. Молодежь уверена, что у нее все еще есть шанс добиться смены власти, хотя аналитики прогнозируют, что волна пойдет на спад: “Будучи великолепным оратором, Никол Пашинян, смог организовать протест и стать лидером оппозиции. Но имея поддержку в 10 тысяч человек, он не сможет противостоять государственной машине» — считает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Пока, впрочем, надежду протестующие не теряют.

Аза Бабаян, theins.ru


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