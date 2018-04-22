Как белорусы отдохнули на Шри-Ланке и сколько потратили 22.04.2018, 18:15

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Источник: tut.by

Четверо белорусов, которые вместе учились в БНТУ, отправились отдохнуть на остров Шри-Ланка.

Они не только рассказали tut.by о своем путешествии, но и сняли два видео.

На остров Шри-Ланка наша компания отправилась из Киева. Добирались туда все по отдельности, кому как было удобно. Потому что хотя мы все вместе учились в вузе, но теперь живем в разных городах. Вылетели из Киева в обед, а к вечеру сделали пересадку в Шардже (город в Объединенных Арабских Эмиратах. — Прим. TUT.BY) на рейс до Коломбо, столицу Шри-Ланки. Перелет занял около 10 часов и «потянул» на одного человека на 260 евро туда-обратно.

На острове мы оказались ночью. Из аэропорта до города Коломбо мы добрались на моторикше за 1500 рупий (около 10 долларов), в то время как такси стоило 3000 рупий (20 долларов). На вокзале, куда мы попали в 6 утра, жизнь уже кипела. Местная еда, которая там продавалась, не внушала доверия. Если бы в курортных местах предлагали лишь ее, мы бы, наверное, ничего не ели.

Купив билеты на поезд, через два часа отправились в Бентоту (курортный город на юго-западе Шри-Ланки). Проезд стоил примерно 200 рупий. В поезде есть три класса, которые отличаются между собой комфортностью кресел, а также количеством пассажиров. В поезде были открыты окна и двери, включены вентиляторы, но это не спасало от жары (никто из нас не переоделся в аэропорту, и все ехали в джинсах). Выпрыгивать и запрыгивать в поезд, который уже начал движение, у местных жителей — норма. Причем каждый местный пытается что-то продать туристам.

В Бентоте мы заселились в забронированные апартаменты (жилье — 170 евро с одного человека), позавтракали и отправились на пляж. На удивление, людей там было совсем мало, хотя пляж довольно большой. Бентота — спокойное место, больше подходит для семейного отдыха в тишине. Баров и кафе совсем немного.

На следующий день отправились на реку Бентота-Ганга на сафари. Местные жители называют так любую поездку, где можно увидеть животных. Нам обещали показать крокодилов, но увы, заметили лишь одного, да и тот был маленьким. Увидели летучих мышей и варанов. Стоило это развлечение 1000 рупий с человека (7 долларов). Кстати, о местных традициях. Когда вы обедаете или ужинаете в кафе, к итоговой сумме нужно прибавить 10% «на чай». В чеке так и написано.

На следующий день отправились в город Хиккадува. Ехали на поезде (стоит 150 рупий, час езды), который ходит вдоль пляжа. По сравнению с Бентотой Хиккадува намного оживленнее. Большой выбор кафе. Огромный рыбный рынок, который работает каждое утро. Большое количество сувенирных лавок.

Прошло еще пару дней — и мы решили взять на три дня машину. Движение на Шри-Ланке левостороннее, а машина с правым рулем стоила 200 долларов c бензином. Примерно за эту же цену можно было взять авто с водителем, но нам было удобнее самим. Права лучше делать международные — с нашими белорусскими не все хотели давать нам машину в прокат.

Если у вас есть опыт вождения, передвигаться на авто по острову несложно (хотя многие говорят, что на Шри-Ланке все сумасшедшие и ездят как хотят). На острове есть платные дороги с хорошим покрытием. По ним можно ехать достаточно быстро. И вообще, все дороги на Шри-Ланке хорошие. Правда, нигде нет тротуаров, зато водители не встречают колдобин.

Первой точкой в нашем автопутешествии был заповедник Удавалава. К сожалению, мы опоздали на час, и это изменило наши планы. Номер на ночь нам предложили местные торговцы, которые предлагают у входа в парк в аренду авто с водителем (последний возит туристов и показывает животных).

За ночевку и утреннюю экскурсию (во время нее увидели слонов, крокодилов, павлинов, буйволов, маленьких оленят и каких-то птиц, занесенных в Красную книгу) мы заплатили 20 тысяч рупий. Но когда захотели перекусить, пришлось ехать 10 км назад, так как на месте ничего не было. Еда была не очень вкусной, но зато дешевой — 1,5 доллара с человека за тарелку непонятно чего.

После парка сразу поехали на рафтинг в деревню Китулгалу, ставшую центром приключенческого туризма на Шри-Ланке. Стоит это 2,5 тысячи рупий с человека. По времени спуск по реке занял всего около часа, даже хотелось продолжения. На самом деле все оказалось просто и не страшно, но основные команды мы все же выучили. Жара была нереальная, так что спуск по горной реке оказался кстати. Переодевшись, сели в машину и отправились на место ночевки.

Поужинать мы успели по дороге. В отличие от более крупных туристических центров цены здесь были ниже в полтора раза. Видно, путешественники заезжают туда редко. Накормили нас от души, даже непонятно, чем мы им приглянулись. Подъезжая к Дамбулле, где находится пещерный буддийский храм I века до н. э., решили остановиться переночевать. Нашли через интернет апартаменты. На фотографиях они нам показались нормальными, и рейтинг, кстати, у них был высокий. А на самом деле это была еще та дыра. Спасало только то, что все были очень уставшие и хотели спать.

Кое-как переночевав, отправились в Сигирию — скальное плато, возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и примерно на 170 метров над окружающей равниной в самом центре острова.

Билеты стоили 30 долларов с человека. Подняться наверх была еще та задача. Высокая температура высасывала из тебя всю воду. А длинная очередь, которая двигалась не так быстро, как этого хотелось, и ступеньки, созданные явно не под 43-й размер обуви, сил и энергии не добавляли. Поднявшись наверх и увидев эту нереальную красоту, поняли, что весь проделанный путь был не зря. Когда мы вдоволь нафотографировались и собрались спускаться вниз, на нас обрушился такой ливень, что я до сих пор удивляюсь, как моя камера осталась сухой в рюкзаке. Произошло это прямо на ступеньках при спуске вниз. Движение почти сразу остановилось. Все уцепились за поручни и думали, как бы не поскользнуться. Но как только мы спустились вниз, дождь сразу закончился.

После обеда мы отправились назад в Хиккадуву. Проехали около 700 км за три дня, вернули авто уже на следующий день.

Дальше был cерфинг — а как же на Шри-Ланке без него? Мы отправились на пляж, который находится сразу за Галле. Он отделен рифом от океана, и волны тут получаются маленькие, как раз то, что нужно новичку. 2 часа занятий с инструктором потянули на 5 долларов с человека.

Затем была дорога домой в обратном порядке и поезд. А вот в аэропорт мы отправились на автобусе. Они тут особенные: разукрашенные огнями, как новогодняя елка, и дорогу никому не уступают.