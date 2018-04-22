«Материнское движение 328» готово начать голодовку 2 22.04.2018, 19:13

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Матери осужденных по статье 328 объявили о намерении начать бессрочную голодовку с целью смягчения законодательства.

Матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса Беларуси (распространение наркотиков) объявили о намерении начать бессрочную голодовку с целью смягчения законодательства, сообщает euroradio.fm со ссылкой на Радио Свобода.

Об этом активисты "Материнского движения 328" 22 апреля заявили на пресс-конференции в Жлобине. В прессе-конференции приняли участие женщины из Бобруйска, Гомеля, Горок, Жлобина, Марьиной Горки и Минска.

В голодовке, которая начнется 27 апреля, будут принимать участие 20 человек. О месте ее проведения участники сообщат дополнительно. Участники пресс-конференции обратили внимание на несправедливые, по их мнению, приговоры, несоответствующие совершенному сроки наказания, незаконные методы следствия, провокации со стороны милиции.

Они также заявили о несовершенстве белорусского законодательства, когда несовершеннолетние осуждаются по наркотическим статьям на длительные сроки так же, как и взрослые. В настоящее время в местах лишения свободы по наркотическим статьям отбывают длительные сроки заключения 16 тысяч человек.

Родственники осужденных добиваются личной встречи с Лукашенко, создание комиссии по пересмотру дел по статье 328, начиная с 2013 года, а также дифференциация ответственности за наркопреступления.

"Материнское движение 328" объединяет родственников граждан, осужденных за распространение наркотиков. Целью инициативы является оказание материальной и психологической помощи осужденным и их семьям, а также их информационная и юридическая поддержка. По данным активистов, в движение входят 651 человек.