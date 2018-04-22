Шесть машин, о существовании которых вы не догадывались 22.04.2018, 19:24

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Эти авто создавались в единственном экземпляре и были сделаны под конкретные цели.

Машиностроение является прибыльным бизнесом вот уже более ста лет. За это время каких только автомобилей мы не увидели - от громоздких первых машин до маленьких супербыстрых легковушек, поражающих воображение их возможностями, пишет novostiua.net.

Но есть и такие машины, которые создавались в единственном экземпляре и были сделаны под конкретные цели. О существовании большинства из них мы и не догадывались.