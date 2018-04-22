Россия заняла последнее место на Чешских хоккейных играх 22.04.2018, 19:28

Сборная России по хоккею проиграла третий матч подряд на чешском этапе Евротура.

Матч Чехия — Россия закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев турнира. В первом периоде шайбы забросили Филип Хитил и Матей Странски, в составе сборной России в третьем периоде отличился Алексей Кручинин, передает РБК.

Поражение стало для сборной России третьим подряд. Ранее команда Ильи Воробьева уступила в вынесенном матче турнира в Ярославле шведам со счетом 1:2, а затем с тем же счетом проиграла финнам. Таким образом, на турнире россияне забросили всего три шайбы.

Для нового тренера сборной России Ильи Воробьева этот турнир стал первым после того, как он возглавил команду. Перед стартом Чешских хоккейных игр об уходе в отставку объявил бывший наставник сборной Олег Знарок, который привел сборную России к победе на Олимпиаде. Знарок остался в сборной в качестве консультанта.

Чешские хоккейные игры стали последним этапом подготовки к чемпионату мира по хоккею, который состоится в Дании в мае. Этот турнир состоится 4-20 мая. На групповом этапе сборная России сыграет против команд Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии.