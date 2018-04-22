Живи долго: Семь секретов японского долголетия 22.04.2018, 19:54

Японцы – одна из самых возрастных наций мира.

ФАКТ. В марте 2018 года пожилые люди старше 75 лет составили большинство среди пожилых людей Японии. По статистике Министерства внутренних дел страны: 27% населения Японии – люди в возрасте 65 лет и старше, а 14% – люди, старше 75 лет, пишет etcetera.media.

ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ. Директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо отмечает, что большинство японцев могут похвастаться здоровым долголетием. В связи с этим в Японии даже обсуждают возможность передвинуть пороговый возраст для пожилых людей с 65 до 75 лет. По словам Эндо, средняя продолжительность жизни в Японии 80 лет у мужчин и 86 лет у женщин. При этом, до 70-73 лет японцы остаются активными гражданами, многие работают до самой старости.

Доктор Хидетоши Эндо рассказал о некоторых привычках японцев, которые, по его мнению, позволяют им жить дольше.

ДИЕТА. Традиционная еда в Японии чем-то напоминает средиземноморскую диету. Японцы едят много овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. При этом японцы практически не едят красного мяса и не пьют молоко. В целом традиционная японская еда достаточно здоровая, в отличии, например, от американской.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ. Большую часть еды японцы готовят на пару, варят или запекают, а жарят жители Японии крайне редко. Кроме того, из-за традиции есть с помощью палочек, японцы едят гораздо медленнее европейцев и американцев и съедают гораздо меньшие порции.

СОЛЬ. У японцев особое отношение к соли. Несколько десятилетий назад они потребляли около 30-40 граммов соли в день. Однако программы, направленные на устранение причин, вызывающих болезни сердца, помогли сократить потребление соли до 10 граммов в день.

ГОРЯЧАЯ ЕДА. По словам Хидетоши Эндо, среди японцев существовала плохая привычка – есть блюда очень горячими, а потребление горячих напитков и пищи является одним из факторов, повышающих риск развития рака желудка. Доктор подчеркнул, что ушло много времени, прежде чем до населения смогли донести информацию о вреде такой привычки.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. В Японии существует множество программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Многие жители страны участвуют в программе «Гимнастика по радио». Кроме того, японцы много ходят.

АКТИВНОСТЬ И ПОЛЕЗНОСТЬ. После выхода на пенсию японцы стараются сохранять социальную активность. Многие продолжают работать, остальные – начинают посещать клубы по интересам.

МЕДИЦИНА. Безусловно, одним из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни японцев, является уровень и доступность медицины в стране. В Японии действует обязательная система страхования, больницы оснащены современным оборудованием, а аптеки – качественными препаратами.