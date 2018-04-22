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Ученый и дипломат Степан Григорян на свободе

  • 22.04.2018, 20:04
Степан Григорян

В Ереване освободили экс-посла Армении в РФ.

Об этом ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Мобильный телефон ученого и дипломата остается в полиции.

Напомним, что Степан Григорян находился на мирной акции протеста на Площади Республики, где и был арестован полицейскими.

Несколько дней назад Степан Григорян в комментарии сайту Charter97.org назвал ситуацию в Армении революционной.


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