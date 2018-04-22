Казанский «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина 22.04.2018, 20:16

Фото: ak-bars.ru

Единственную шайбу забросил бывший форвард «Динамо-Минск».

Казанский «Ак Барс» выиграл в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина у московского ЦСКА со счетом 1:0 и стал обладателем главного трофея КХЛ, пишет tut.by.

Единственную шайбу в поединке забросил канадский форвард Роб Клинкхаммер, который начинал этот сезон в составе минского «Динамо».

Финальный счет серии — 4:1.

«Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Это рекорд среди клубов КХЛ.

ЦСКА второй раз пробился в финал Кубка Гагарина, но оба раза уступил. Сначала магнитогорскому «Металлургу», а теперь — казанскому «Ак Барсу».

В составе ЦСКА десять матчей в плей-офф провел форвард сборной Беларуси Джефф Платт, отметившийся 2 (0+2) очками по системе «гол + пас».