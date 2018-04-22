Google прокомментировала проблемы с доступом к ее сервисам в России 22.04.2018, 20:39

Роскомнадзор пытается помешать доставке пуш-сообщений?

Компания Google, о блокировке некоторых адресов которой сообщили пользователи, знает о проблеме и изучает ее.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google; мы разбираемся в этих сообщениях», — заявил РБК представитель пресс-службы Google.

Связаться с Роскомнадзором журналистам не удалось.

Как рассказал независимый эксперт (ранее сотрудник «Яндекса») Владимир Иванов, у google.com может быть много адресов. «Так делают по разным причинам, например, для более равномерной балансировки нагрузки», — отметил он. Блокировка части адресов приведет к тому, что сайт может работать с перебоями. «В принципе, у них на этот случай есть автоматизация, насколько я знаю.

Они видят, что определенные адреса заблокированы, и переносят сервис на другие адреса», — пояснил Иванов. Он предположил, что блокировка IP-адресов самой Google, а не ее облачного сервиса, может означать, что Роскомнадзор пытается помешать доставке пуш-сообщений.

По данным главы Diphost Филиппа Кулина, на данный момент в связи с блокировкой Telegram в реестр внесены около 18 млн IP-адресов. В частности, под блокировку попали пулы адресов, принадлежащие облачным сервисам Amazon, Google, Microsoft и др.