Лукашенко подарил Сербии четыре истребителя 22.04.2018, 20:47

Диктатор передаст Белграду 4 истребителя МиГ-29.

Беларусь в рамках военно-технической помощи передаст Сербии 4 истребителя МиГ-29, передает РИА Новости сообщение главы сербского военного ведомства Александра Вулина:

- В Беларуси мы получили четыре самолета МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от Российской Федерации. По договоренности президента Сербии Александра Вучича и Лукашенко Беларусь нам передала в дар самолеты, и мы очень благодарны за это,

сказал Вулин.

По его словам, в течение года Белград «получит полную эскадрилью МиГ-29, прибудут вертолеты Ми-17 и Ми-35».