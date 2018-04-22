Украина стала на шаг ближе к предоставлению автокефалии УПЦ 3 22.04.2018, 21:16

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Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви. Об этом в «Фейсбуке» сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял Святой и священный синод вселенского патриархата», – написал он.

По информации президента, накануне Синод принял к рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей в Украине.

17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что «на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.