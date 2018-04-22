Будут ли «фотоловушки» фиксировать автомобили без техосмотра? 9 22.04.2018, 21:33

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Как будут решать проблему, которая волнует каждого белорусского водителя.

В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а за четыре года — примерно на 300 тысяч, сообщалось ранее.

Проблема с введенной в 2014 году госпошлиной за допуск автомобилей к движению сейчас сильно обострилась. Количество водителей, которые проходят техосмотр и оплачивают сбор, сокращается. Недавно появилось предложение выявлять нарушителей через непрерывную фотофиксацию. Станет ли это панацеей, выясняли на специальном круглом столе.

«Витебский курьер» опубликовал самые важные цитаты:

«Депутат» Валерий Бороденя:

Владение автомобилем будет становиться все дороже и дороже.

«Нужно раза в два снизить ставки дорожного сбора и ужесточить контроль. Может быть, даже ввести административную ответственность за неуплату именно этой пошлины, отвязав ее от техосмотра.

Самое популярное предложение, которое постоянно поступает в нашу комиссию, — заложить пошлину в топливо. На самом деле это коллективный эгоизм: давайте за счет сильного расширения базы плательщиков переложим этот налог на каждого.

Сами по себе одни камеры проблему не решат. Проработать нужно все направления: сначала снижаем ставки пошлины, потом отвязываем ее от техосмотра, вводим систему штрафов и внедряем систему непрерывной фотофиксации».

Заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский:

«У людей очень сильно упали доходы, что не позволяет подготовить автомобиль к техосмотру: отремонтировать тормозную систему, двигатель и тому подобное».

Член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Дмитрий Курносенко:

«Те технологии, которые нами используются, позволяют этот вопрос решать крайне быстро. Сегодня у нас около 420 устройств фиксации нарушений установлено на автомобильных дорогах. К концу года их будет около 490. Каждый автомобиль, у которого есть государственный регистрационный знак, попадая в зону контроля, распознается и оказывается в соответствующей базе данных. Так что наиболее сложным будет сопряжение баз данных, поскольку совершенно недопустимо, чтобы «письма счастья» стали получать те, кто добросовестно прошел техосмотр и заплатил пошлину. И еще: важно, чтобы был реализован принцип равенства всех. Нужно будет увеличивать количество устройств.

Механизм администрирования госпошлины не был идеальным. И в итоге мы, к сожалению, сформировали сознание, которое как снежный ком увеличивается среди людей: несмотря на обязательность оплаты этой госпошлины, вероятность того, что человек будет привлечен к ответственности, невелика».

Руководитель Общественного объединения «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» Юрий Важник:

«Если нашей целью будет только наказание нарушителей, никакого позитивного результата у нас не будет. Люди только обозлятся.

Если цель не достигается, то виноваты создатели системы, но не пользователи.

Число погибших по вине неисправного транспорта составляет около одного процента. Если, несмотря на массовое уклонение от техосмотра, эта цифра не выросла, то что-то не так либо со статистикой, либо с эффективностью ТО.

Можно сейчас запустить эту дорогую и непопулярную машину вылавливания нерадивых неплательщиков. Однако какие задачи мы ставим: добиться того, чтобы 99 процентов зарегистрированных автомобилей проходили техосмотр? Или же за счет этих действий мы хотим снизить аварийность на дорогах условно на 20 процентов?»