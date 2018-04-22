Трамп: Ядерный кризис КНДР еще далек от завершения 22.04.2018, 21:43

Глава Белого дома заявил, что CША еще далеки от соглашения с Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерный кризис Северной Кореи ещё далек от завершения, сообщает "Новое Время".

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье 22 апреля.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может быть, все получится, а может быть, и нет - только время покажет ... Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - написал Трамп.

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.

Днем ранее в КНДР заявили о прекращении ядерных испытаний.