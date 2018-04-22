закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 0:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп: Ядерный кризис КНДР еще далек от завершения

  • 22.04.2018, 21:43

Глава Белого дома заявил, что CША еще далеки от соглашения с Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерный кризис Северной Кореи ещё далек от завершения, сообщает "Новое Время".

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье 22 апреля.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может быть, все получится, а может быть, и нет - только время покажет ... Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - написал Трамп.

Днем ранее в КНДР заявили о прекращении ядерных испытаний.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков