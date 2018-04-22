Татьяна Пучек: Играть, будучи фаворитом, на порядок сложнее 22.04.2018, 21:56

Фото: tut.by

Итоги матча Кубка федерации Беларусь – Словакия.

Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек, подводя итоги матча Кубка федерации Беларусь – Словакия (3:2), отметила, что была уверена в дуэте Веры Лапко и Лидии Морозой, победа которого способствовала общему успеху по сумме двух игровых дней, пишет «Прессбол».

– В переходе перед последним геймом вы что-то активно растолковывали Вере и Лиде...

– Я бы не сказала, что это было именно в тот момент. На протяжении всего матча пыталась объяснить девочкам, что надо разыгрывать комбинации, активно действовать у сетки, а не сосредотачиваться на игре по диагоналям.

– Чем руководствовались при выборе игроков на пару?

– Вариантов действительно хватало, однако сделала выбор в пользу Морозовой и Лапко, основываясь на состоянии девчонок в данный конкретный момент.

– В прошлом году в финале Эдуард Дубров положился на Саснович и Соболенко, а вы в решающий момент доверились другому дуэту. Прокомментируете?

– Мне здесь пояснить нечего. Со стороны видится одно, говоришь другое, делаешь третье. Если Эдуард Владимирович сделал такой выбор, значит, у него были на то основания. Повторюсь: только капитан изнутри видит состояние теннисисток. Я именно в такой паре была уверена. Тем более Лида уже проводила пару в противостоянии с немками, а Вера неделю назад играла парный финал.

– Накануне вы признавались, что хотели бы сделать счет 3:1 и пойти по домам. Ничья по итогам четырех поединков стала неожиданностью?

– Что значит неожиданностью? Уже вчера Кужмова показала, в какой прекрасной находится форме. Поверьте, рейтинг, который она имеет, не отражает силу. Реальное место Виктории выше.

– Подведите итоги сезона. Есть ли прогресс, учитывая, что в прошлом году мы достигли финала, а в этом — едва удержались в Мировой группе?

– Уже отмечала не раз: играть, будучи фаворитом, на порядок сложнее. Мы в подобном статусе проводили лишь вторую встречу. А это совершенно другое отношение со стороны соперниц, другой уровень требований к нам. На самом деле, если взглянуть на результаты Кубка федерации, увидим немало сенсационных. Потому что рейтинг WТА здесь имеет очень малое значение, – сказала Пучек.