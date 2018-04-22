Леонид Заико: У Лукашенко дуализм и раздвоение личности 2 22.04.2018, 22:01

3,534

Леонид Заико

«Фермеры» из Дроздов растут на бюджетных средствах.

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) Беларуси - чистый фьюжн. По форме - это бизнес, ориентированный на получение прибыли, по содержанию - дом престарелых на иждивении налогоплательщиков.

По форме сельхозорганизации - это предприниматели, которые на свой страх и риск находят и объединяют факторы производства, организуют их так, чтобы полученные товары с прибылью продавать как можно большему числу потребителей. По содержанию - это группа аграрных баронов, которые в партнерстве с их номенклатурными крышами намертво присосались к бюджету, эксплуатируя за гроши сельчан. Под сенью трех зловещих букв - АПК - скрывается целый букет всего того, с чем Лукашенко «борется» уже почти четверть века: бардак, бесхозяйственность, безалаберность, а также коррупция, очковтирательство и кумовство.

«Весна - период любви. У каждого она проявляется по-разному. У Александра Григорьевича проявилась любовь к государственному монополистическому неэффективному сектору экономики», - пишет экономист Леонид Заико для «БелГазеты».

«В начале 90-х партийные элиты, номенклатура хотели распилить собственность. Директора предприятий, районные и областные начальники вели себя, как полевые командиры в Чечне. Поэтому Лукашенко пришел и сказал: «Ничего пилить не будем». Что он будет этаким номенклатурным пастухом.

Тогда трудно было выбрать траекторию развития Беларуси. Я, например, считал, что главной тенденцией развития должно быть формирование межрегионального пространства. Лукашенко же выбрал сохранение всего лучшего и восстановление хозяйственных связей. Это была его реакция на крик утопающей белорусской промышленности.

Представьте себе: в озере Нарочь одновременно тонут 79 директоров крупных предприятий, кричат «восстановите прежние связи». Но восстановление прежних связей - это концепция отвергнутой жены. Когда я работал в нархозе, к нам в партком приходили жены, столкнувшиеся с коварством молодых студенток, которые соблазняли их мужей-преподавателей. Так вот жены тоже требовали восстановить прежние связи, то есть вернуть мужей в семью.

Когда-то «полевые командиры» делали вид, что не имеют никакого отношения к неудачам сельского хозяйства: то дождь не пошел, то пошел, но слишком сильный; то снега навалило, а то вообще не выпал; то картошка не та; то капуста неправильная; то вымя у коров перекошенное, а рога растут неправильно.

Лукашенко говорит, что приостановить отток трудоспособного населения в город невозможно без повышения качества жизни сельского населения, привлекательности аграрного труда и сельского образа жизни. Поэтому поручил «правительству совместно с регионами выработать действенный механизм реализации концепции «деревня будущего» с учетом региональных особенностей». Но одновременно он же подписывает генпланы по увеличению численности городов на полмиллиона человек.

Это обычный дуализм, раздвоение личности. Ничего страшного. Что касается «деревни будущего». Предлагаю уже этим летом отправлять студенческие отряды на село, но не строить коровники, а обучать ИТ-грамоте деревенских руководителей.

Кстати, одна деревня будущего у нас уже есть - это Дрозды. Ее надо рекламировать, показывать и рассказывать о ней. Чтобы все видели фотографии «фермеров», которые растут на госбюджете. Я бы на въезде в Дрозды поставил памятник «В думах о будущем» в виде деда, который левой рукой дергает репку, а правой - чешет свою репу.

Если в этих деревнях будет Интернет, то в Facebook появятся комьюнити председателей колхозов и совхозов, агрономов. Там они будут обсуждать яйценоскость, привесы и удои. Лукашенко будут докладывать про темы, которые обсуждаются в комьюнити. И таким образом он будет держать связь с «полевыми командирами», - подытожил Леонид Заико.