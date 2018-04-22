Как выживают жители приграничья 1 22.04.2018, 22:18

1,883

Фото: tut.by

Белосток стал последней надеждой жителей западной части нашей страны.

Пожалуй, ни одному жителю Западной Беларуси не надо объяснять, что означает «поехать на закупы». Между тем, перемещение товаров через границу с Польшей происходит и в обратном направлении. А потому, чтобы узнать, с чем ассоциируется Беларусь у западных соседей, иногда достаточно просто заглянуть на выходных, скажем, на один из базаров Белостоке, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Покупай белорусское!» - призыв, хорошо известный не только в нашей стране. В польском Белостоке каждую субботу многие горожане и жители окрестностей спешат на рынок на улице генерала Андерса, где их уже ждут торговцы из-за восточной границы.

«У них есть хорошие мази до натирания, скажем, от ревматизма», - говорит покупательница Янина Косцюк.

«Целую сумку халвы купила! Она и лучше, и дешевле! Если литовцы продают по 12 злотых за 100 грамм, а тут, пожалуйста, за четыре сколько может купить!», - хвастается Мария Кужалевская.

Дешевые и более качественные товары, однако, далеко не всегда белорусского производства. Торговцы признаются: везут товар также из России и Украины. Впрочем, из Польши также не возвращаются с пустыми руками.

«Раньше ездили в гости, а теперь ездим, чтобы прожить лучше. Иногда и лекарства себе покупаем, и мясо», - рассказывает продавщица из Волковыска Валентина Залевская.

Впрочем, не все в пограничном торговле так сладко. К примеру, штраф за нелегальную торговлю здесь составляет до полутысячи злотых - это около 250-ти рублей, также нужно заплатить и за торговое место. Особо не заработаешь.

При этом многие белорусские торговцы на камеру говорить боятся.

«Лукашенко еще дает жить Минске. Потому что боится. А что мы здесь, возле границы или у границы с Россией - в общем страшно! Вы даже не представляете себе! И ничего не скажешь, так как сразу бьют, сажают! », - говорит торговка из Беларуси.

А потому и все надежды - одно на границу. Пусть и тяжело, но выжить можно.