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Серж Танкян призвал армянский парламент отправить Саргсяна в отставку

  • 22.04.2018, 22:27
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Серж Танкян

Звезда мирового рока поддержал своих соотечественников.

«Невероятно, Серж Саргсян буквально угрожает гражданам Армении насилием и событиями 1 марта, если они не прекратят свои мирные протесты и сопротивление», - сегодня после встречи Пашинян-Саргсян на своей странице в Facebook написал известный американский рок- музыкант, солист рок-группы System Of A Down Серж Танкян, сообщает «Радио Азатутюн».

Всемирно известный музыкант обратился к парламенту Армении с призывом «принять правильное решение и незамедлительно лишить Саргсяна власти, чтобы избежать кровопролития и не толкать на него людей».

Позже Танкян также дал ссылку на прямую трансляцию, которую вело Радио Азатутюн с места акции протеста, где было видно, как правоохранители разгоняют демонстрантов.

«Полиция увела Никола Пашиняна, других лидеров движения и демонстрантов. Позор вам», - написал он.

Отметим, что сегодня утром в гостинице «Марриотт Армения» состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом Национального собрания Армении, лидером протестного движения, требующего отставки Саргсяна, Николом Пашиняном. Встреча продлилась всего несколько минут. Саргсян отказался вести «переговоры» о своей отставке, как это потребовал лидер оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу.

После этого Никол Пашинян призвал сторонников с удвоенным размахом продолжать мирные акции гражданского неповиновения. Он возглавил шествие с площади Республики в сторону административного района Эребуни.

На проспекте Арцаха полиция перекрыла путь демонстрантам, начался разгон, оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян были принудительно удалены с места проведения акции протеста. Многие участники шествия были подвергнуты приводу в полицию. Спустя несколько часов было сообщено об задержании трех депутатов по подозрению в организации и проведении несанкционированных акций протеста. Однако несмотря на задержание лидеров движения, число демонстрантов еще больше увеличилось.

В Ереване уже 10-й дней продолжаются протесты против назначения главой правительства бывшего президент Сержа Саргсяна. За эти дни задержаны свыше 200 человек.


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