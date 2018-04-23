Протесты в Никарагуа: полиция применила резиновые пули
- 23.04.2018, 7:31
Протестующие требуют отменить дополнительные социальные поборы.
Как минимум 25 человек погибли в Никарагуа во время столкновений демонстрантов с полицией, пострадали более 100. Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 22 апреля (перевод – dw.com). Также стало известно о смерти журналиста, неизвестный застрелил его во время прямого эфира.
Массовые протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения. Реформа предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.
Камни против резиновых пуль и слезоточивого газа
Столкновения происходят сразу в нескольких городах, в том числе в столице - Манагуа. Полиция применила против манифестантов резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют против полиции камни. Сообщается и о применении огнестрельного оружия. Папа римский Франциск призвал стороны отказаться от насилия.
Никарагуа - одна из беднейших стран в Западном полушарии, страна переживает финансовый кризис. Президент страны Даниэль Ортега находится у власти с 2006 года, протестующие обвиняют его в коррупции и авторитарности, а также в резком росте благосостояния членов его семьи.
RECAP OF WHAT HAS HAPPENED. KEEP FIGHTING #SOSnicaragua #SOSINSS #Nicaragua pic.twitter.com/dfH36LlsZd— Juventud Rebelde Nicaragua (@juventudfalange) 20 апреля 2018 г.