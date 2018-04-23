Леонид Судаленко: Мы не будем просить, мы будем требовать 23.04.2018, 7:36

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюз РЭП не позволит погасить недостачу Гомельского жирокомбината за счет рабочих.

23 апреля суд Новобелицкого района Гомеля начнет повторное рассмотрение дела о крупной (свыше 52 тыс. руб.) недостаче в ОАО «Гомельский жирокомбинат», сообщает «Гомельская весна».

Напомним, 22 марта судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда отменила предыдущее решение суда и направила дело на новое рассмотрение. Ввиду большого числа ответчиков (34 работника) судебные заседания будут проходить 23, 24 и 25 апреля в актовом зале предприятия.

Интересы четырех ответчиков в суде представляет правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

– Я заявлял в прошлом суде и сейчас заявляю, суд обязан по делу применить норму Коллективного договора об ограниченной материальной ответственности? Иными словами, предприятие ввело для своих работников ограниченную материальную ответственность в 20% от среднего заработка, а суд в первый раз отказался ее применить. В кассации мы такое абсурдное решение судьи отменили, посмотрим, как другой судья отреагирует на нормы Коллдоговора, - заявил профсоюзный юрист.

Мы не будем просить, мы будем требовать освобождения от материальной ответственности работников, которые вступили в наш профсоюз РЭП, добавил инспектор труда.

Дело Гомельского жирового комбината в суде длится с 5 февраля 2017 года.

Иск на сумму порядка 35 тысяч долларов в интересах предприятия предъявил прокурор Гомеля после проверки госконтроля, который утилизацию счел ущербом, причиненным государственному имуществу. Ущерб образовался из-за истечения сроков годности закупленных для изготовления мыла и майонеза товаров, по этой причине они не были пущены в производство, а утилизированы.