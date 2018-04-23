Белорусская бегунья второй год подряд побеждает на Варшавском марафоне 23.04.2018, 7:52

Фото: www.orlenmarathon.pl

В этот раз Анастасия Иванова улучшила свой прошлогодний результат.

Белоруска Анастасия Иванова вновь стала лучшей на престижном марафоне в Варшаве, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики.

Orlen Warsaw marathon прошел 22 апреля. Победу на марафонской дистанции одержала белоруска Анастасия Иванова. Белоруска побеждает в Варшаве второй год подряд. В этот раз для преодоления 42 км 195м нашей девушке потребовалось чуть меньше времени, чем годом ранее, — 2 часа 28 минут 3 секунды. Ставшую второй бегунью из Эфиопии Азмеру Абреху Гдей Иванова опередила на 4 секунды.

Также 22 апреля в польском Кракове на PZU Cracovia marathon белоруска Нина Савина финишировала третьей с новым личным рекордом.