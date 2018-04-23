Брестчане о власти: Они бы за деньги и мать родную продали 1 23.04.2018, 7:59

Борьба против аккумуляторного завода в Бресте ведется четвертый месяц.

Уже десятый раз сотни жителей города над Бугом выходят на протест против строительства аккумуляторного завода, сообщает «Белсат».

«Это то маленькое, что я могу сделать для этого города, для жителей, так как я не вполне доволен тем, что происходит», - говорит местный житель.

«Власти нас не слышат: и столько народу выходит, и 40 тысяч подписей собрано, а от Лукашенко даже реакции никакой нет», - добавляет участник протеста.

Зато реакция властей мгновенно проявилась в других ситуациях. Так, изображение уличного художника «Апофеоз протеста», появившийся на стене выселенного дома на прошлой неделе, почти сразу же закрасили.

Вместе с этим неравнодушные брестчане продолжают сбор подписей. Но уже не только против строительства завода, но и за отстранение от власти чиновников: руководителя области Анатолия Лиса, района - Владимира Сенчука и города - Александра Рогачука.

«Если бы они могли, то за деньги бы мать родную продали. Я так считаю, потому что если они думают о своих детях и внуках, то должны были бы остановить этот процесс», - говорит брестчанин.

Борьба за право жить и дышать свежим воздухом ведется четвертый месяц. Не помогли остановить строительство потенциально вредного аккумуляторного завода со свинцовыми выбросами ни 37 тысяч подписей возмущенных брестчан в администрацию Лукашенко, ни многократные встречи с властями, ни даже суды.

Ответ властей всегда один: воздействие предприятия на окружающую среду будет незначительным. А один из главных аргументов чиновников - 180 рабочих мест и четыре с половиной миллиона долларов годовых поступлений в бюджет. Строительство завода продолжается.