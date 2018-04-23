МАРТ займется ценами в школьных и студенческих столовых 2 23.04.2018, 8:18

Инициатива направлена против частного бизнеса, занимающегося поставками продуктов питания.

Ценообразованием в школьных и студенческих столовых займется Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава ведомства Владимир Колтович, сообщает tut.by.

«Для того, чтобы сейчас исключить двойное толкование при формировании цен, мы разработали методические рекомендации. Суть состоит в том, что торговая надбавка в размере 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя. Это еще и маленький вклад в копилку решения проблемы посредников», — пояснил министр.

По его словам, сегодня наценки в общественном питании разнятся — в столице она составляет 15%, а в Гомельской области — 25%.

«Уверен, что после передачи функций МАРТ мы сможем найти некую средневзвешенную величину, которая бы отвечала сегодня экономическим интересам всех регионов», — указал Колтович.

Он также сообщил, что для получения оперативной информации о ценах на рынке на этой неделе МАРТ подписал соглашение с Ассоциацией розничных сетей.

«Если говорить о работе с недобросовестными производителями или торговлей, думаю, нас спасет публичность. Мы планируем на сайте в ближайшее время создать такой ресурс, в котором будет видно, кто и как повышает цены. Думаю, это будет влиять на рейтинги этих предприятий и позволит потребителю ориентироваться в ценах на продукцию», — отметил министр.