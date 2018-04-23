«Продал вербу в праздник, купил ананас — его у нас никогда не ели» 1 23.04.2018, 8:29

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Белорус из Кемерово рассказал о первых заработанных деньгах.

«Шла весна 2000 года. На тот момент мне было 8 лет и жил я в Кемерове», — пишет читатель tut.by Артем о своих первых деньгах.

«В те времена город казался мне очень грязным и серым. Может, из-за того, что в центре стоял крупнейший завод по производству азотных удобрений в России, который с утра, начиная работу, выбрасывал огромное количество дыма, создавая тем самым серый смог по городу. А может, из-за того, что жили мы с матерью на самой окраине города, где вид из окна был на серое поле и старое водохранилище, которое мы называли «отстойник». Это название возникло из-за того, что рядом стоял завод, который туда скидывал отходы, и вода в водохранилище была неподвижна. В общем, свое название он заслуживал полностью.

Был у меня друг, тезка. В воскресный день мы встретились и пошли по привычному для нас маршруту, который состоял из прогулки вдоль экзотических «пляжей отстойника» с разговорами о двуглавых рыбах и раках, которые, как ни странно, там были в огромном количестве, и киданием камней в воду. Далее мы переходили железную дорогу и попадали в старые гаражи. Там мы, как и все дети, делали из кустов луки, кинжалы и мечи для «междворовых» баталий. То воскресенье оказалось Вербным, и моя мама попросила по дороге домой купить пучок вербы. Оказалось, что в тех самых гаражах, кроме сырья для экипировки, росли и вербные кусты. «О, сейчас нарву домой, а деньги потрачу на что-нибудь другое», — подумал я.

Возвращаясь домой через рынок, мы остановились около бабушек, которые продавали вербу. Спросили, почем продают, и в голове родился план заработка. Я решил остаться с букетом вербы около рынка, дабы начинать делать рекламу, а мой друг побежал за товаром в гаражи. Походив по рынку, нашел старый деревянный ящик и, встав подальше от бабушек-конкурентов, положил вербу на ящик и стал продавать. «10 рублей», «Нет, не последняя», «Скоро принесут еще. Позже приходите», — отвечал я. (Для примера, 2−5 рублей стоило мороженое в ларьках.)

Тёма пришел довольно быстро, хоть дорога до гаражей неблизкая, принес охапку вербы, и стали мы продавать. Сказать, что поперло, — ничего не сказать. То ли у людей при виде двух маленьких мальчиков включалось чувство жалости, то ли им реально нужна была верба. Они скупили весь товар за минут 40.

В следующий «рейд» мы пошли уже вдвоем. Опустошив все вербные кусты, принесли 2 больших охапка вербы. Еще сходили купили красный моток ниток для обвязки и украшения нашего товара.

К вечеру в карманах у нас была огромная для двух восьмилетних пацанов сумма денег. Я казался самым счастливым человеком! Зайдя на рынок, первым делом я купил тортик домой и ананас. Ананаса у нас в доме не было никогда (не по карману он был нам тогда).

Мама была в полном шоке от моей «предпринимательской» деятельности и остаток денег разрешила оставить себе.

На следующий день мы пошли опять нарвать вербы, но кустов уже почти не осталось. Только лишь домой принести, так как в воскресенье все ушло на продажу.

Сейчас я не торгую ни вербой, ни цветами. Работаю в интернет-магазине и только с улыбкой вспоминаю тот интересный день».