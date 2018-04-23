закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Всемирный банк: Беларусь будет все сильнее отставать от Польши и стран Балтии

17
  • 23.04.2018, 8:51
  • 2,974

Белорусская экономика даже при внешнем финансировании не сможет выйти на нужную траекторию роста.

Всемирный банк опубликовал отчет о ситуации с белорусской экономикой и дал краткосрочный прогноз для страны. Как мы чувствуем себя сейчас и чего ждать в ближайшие два года? Издание kp.by изучило отчет международных экспертов.

Беларусь может сильно отстать от Польши и стран Балтии

В будущем экономику нашей страны ждет много трудностей. В чем сложность? Во-первых, нам нужно внешнее финансирование. Но даже с ним экономика вряд ли будет расти больше чем на 3% в год. Ограничивает нас производство в том устаревшем виде, в котором оно есть сейчас. Из-за того, что экономика будет расти медленно, разрыв в доходах по сравнению с жителями других стран - особенно Балтии и Польши - будет увеличиваться более чем на 3% в год.

Во-вторых, белорусская экономика подвержена внешним рискам. У нас серьезный государственный долг, который составляет половину ВВП и большая его часть - в иностранной валюте. Кроме того, наша экономика сильно зависит от ситуации в России. И как только там возникает ухудшение экономической ситуации - как было с недавними санкциями США - это тут же отражается на Беларуси.

В-третьих, эксперты ВБ в очередной раз напоминают, что белорусские государственные предприятия неплатежеспособны. И надо срочно решать эту проблему, ведь многие из них уже не в состоянии выплачивать банковские кредиты.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков