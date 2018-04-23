Всемирный банк: Беларусь будет все сильнее отставать от Польши и стран Балтии 17 23.04.2018, 8:51

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Белорусская экономика даже при внешнем финансировании не сможет выйти на нужную траекторию роста.

Всемирный банк опубликовал отчет о ситуации с белорусской экономикой и дал краткосрочный прогноз для страны. Как мы чувствуем себя сейчас и чего ждать в ближайшие два года? Издание kp.by изучило отчет международных экспертов.

Беларусь может сильно отстать от Польши и стран Балтии

В будущем экономику нашей страны ждет много трудностей. В чем сложность? Во-первых, нам нужно внешнее финансирование. Но даже с ним экономика вряд ли будет расти больше чем на 3% в год. Ограничивает нас производство в том устаревшем виде, в котором оно есть сейчас. Из-за того, что экономика будет расти медленно, разрыв в доходах по сравнению с жителями других стран - особенно Балтии и Польши - будет увеличиваться более чем на 3% в год.

Во-вторых, белорусская экономика подвержена внешним рискам. У нас серьезный государственный долг, который составляет половину ВВП и большая его часть - в иностранной валюте. Кроме того, наша экономика сильно зависит от ситуации в России. И как только там возникает ухудшение экономической ситуации - как было с недавними санкциями США - это тут же отражается на Беларуси.

В-третьих, эксперты ВБ в очередной раз напоминают, что белорусские государственные предприятия неплатежеспособны. И надо срочно решать эту проблему, ведь многие из них уже не в состоянии выплачивать банковские кредиты.