Пять книг, которые нужно поскорее экранизировать 8 23.04.2018, 9:07

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Из этих книг могут получиться отличные сериалы.

«В этом году уже вышли два отличных сериала, поставленных по книгам – Алиенист и Террор. Последний я и вовсе готов записать в шедевры. В связи с этим я немного помечтал о том, какие из моих любимых книг стоило бы экранизировать в виде сериалов», - пишет обозреватель nv.ua Алексей Бондарев.

«До Игры престолов никто не относился к сериалам всерьез. Считалось, что это территория телевидения, «мыла», детективчиков и романтических ситкомов. Но сегодня сериалы зачастую превосходят обычное кино по размаху и бюджетам. Голливудские звезды перестали считать для себя зазорным сниматься в сериалах.

И это прекрасно, поскольку сериал позволяет развернуться сценаристам. Вспомните, как много раз вы смотрели полнометражный фильм, поставленный по хорошей книге и сетовали, что не увидели некоторых сюжетных линий. А все потому, что в стандартный двухчасовой фильм порой невозможно втиснуть то, что умещается даже в довольно тонком романе.

Сериалы решают эту проблему. Продюсеры сами определяют, сколько будет серий и какой они будут продолжительности.

Террор, спродюсированный Ридли Скоттом, отличный пример того, как именно формат сериала позволяет не жертвовать глубиной и содержанием книги при ее переносе на экран (об этом сериале я, кстати, обязательно напишу отдельно, как только закончится сезон).

Вот еще пять блестящих книг, которые могут стать основой для великолепных сериалов.

Друд

Дэн Симмонс

Вышеупомянутый Террор – экранизация одной из моих любимых книг Дэна Симмонса.

Симмонс, в свою очередь, один из моих любимых писателей. В связи с чем я попросту мечтаю о том, что судьбу Террора повторят и другие его книги.

Например, фантасмагорический Друд, в котором Симмонс рассказывает историю о том, как классик английской литературы Уилки Коллинз мечтал убить другого классика Чарльза Диккенса.

Роман огромный, многослойный и, как всегда у Симмонса, наполнен важными мелкими деталями. Словом, мне сложно представить, как можно сделать из него фильм. А вот сериал – это было бы прекрасно.

Гиперион

Дэн Симмонс

И, конечно же, в этом разговоре не обойтись без Гипериона. Цикл фантастических романов, которые, собственно, и прославили Симмонса, требует размаха и бюджета.

Звездный путь покажется вам невинной шалостью по сравнению с Гиперионом. Это не только шикарная галактическая опера, но и довольно философское произведение.

Шантарам

Грегори Дэвид Робертс

Классная книга о наркомане и воре, который сбегает из тюрьмы, живет в Индии, торгует золотом, едет в Афганистан и становится торговцем оружием. Всю историю не втиснешь даже в трехчасовой фильм. А вот для сериала тут материала как раз достаточно.

На сезон из 10 серий точно хватит. Хочется верить, что такой сериал может появиться.

Дорога

Кормак Маккарти

В 2009 году вышла полнометражная экранизация этого романа с гениальным Вигго Мортенсеном в главной роли.

Фильм весьма неплох. Но в силу приведенных выше причин мне кажется, что в формате сериала идею романа об отце и сыне, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, можно было бы обыграть намного лучше.

К тому же, на мой взгляд, режиссер Джон Хиллкоут в силу своего авторского взгляда, сделал фильм слишком холодным, отрешенным. В то время как роман производит впечатление очень личного, буквально проникает в душу.

Так что еще одна экранизация этой блестящей книги в любом случае – неплохая идея. Правда, вряд ли стоит ждать этого в ближайшее время, учитывая что постапокалиптические Ходячие мертвецы все еще не закрыли.

100 лет одиночества

Габриэль Гарсия Маркес

Сколько помню дискуссий об экранизациях, эта книга Маркеса всегда приводилась в пример, как книга, по которой невозможно снять кино. В силу сложности сюжета и избыточной метафоричности.

Но вот сериал из 100 лет одиночества мог бы получиться, в особенности, если бы его снимал кто-то, по-настоящему влюбленный в волшебный мир Маркеса».