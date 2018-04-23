Жительница Барановичей попала в больницу после анализа крови 12 23.04.2018, 9:37

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У женщины развилась аллергическая реакция на сделанные в Китае салфетки.

У 54-летней жительницы Барановичей Галины развилась аллергия после того, как она сдала кровь в независимой лаборатории «ИНВИТРО». По мнению женщины, реакция возникла на спиртовой тампон, которым ей обработали место для инъекции, сообщает tut.by.

26 февраля Галина должна была лечь на операцию в больницу. 19 февраля она пришла в медицинский офис «ИНВИТРО» в Барановичах, чтобы сдать анализ крови. Процедура прошла успешно. Как вспоминает собеседница, единственное, что ее смутило — это резкий запах спиртового тампона, которыми ей обработали место укола.

— Буквально через 10 минут у меня развилась сильная аллергия. В больнице сняли приступ, но вечером поднялся сахар. Естественно, запланированную операцию мне отменили, — рассказала Галина.

В справке из городской больницы у женщины указано, что аллергическая реакция развилась на вдыхание паров антисептика. Врачи настаивали на госпитализации, но Галина отказалась: некому было присмотреть за детьми.

После больницы муж Галины вернулся в медицинский офис «ИНВИТРО» и взял несколько одноразовых салфеток.

— Мы подъехали домой, и муж, стоя на улице, разорвал упаковку одной из них и понюхал. Буквально через несколько секунд, по его словам, почувствовал, будто опухает горло. В тот же момент у него отекло лицо. Мы сделали ему укол, стало лучше.

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Галина настаивает, что именно салфетки вызвали аллергическую реакцию. Своим мнением она поделилась по телефону с Министерством здравоохранения. Ведомство перенаправило обращение в санстанцию и поручило разобраться в ситуации. Кроме того, муж Галины оставил запись в книге жалоб и предложений медицинского офиса в Барановичах.

Тот самый спиртовой тампон или салфетка для обработки места инъекции

— Нам сказали, что салфетки (из медицинского офиса в Барановичах) заберут на исследование, а по результатам нас проинформируют.

Через некоторое время женщине пришел ответ из Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В нем указывалось, что для обработки инъекционного поля при проведении медицинских вмешательств в «ИНВИТРО» использовались спиртовые тампоны Soft-Zellin немецкой компании Paul Hartmann AG с контрактным производством в Китае. При этом документы, разрешающие их использование в Беларуси, предоставлены не были.

«В реестре разрешительных документов спиртовые тампоны Soft-Zellin (…) не зарегистрированы. Соответственно, их использование для обработки инъекционного поля является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщалось в письме из санстанции.

В результате Барановичский зональный центр направил ИООО «ИНВИТРО» предписание об изъятии немецких спиртовых тампонов из обращения.

23 февраля специалисты вновь проверили медицинский офис компании в Барановичах. На момент визита указанные салфетки там уже не использовались.

По словам Галины, так как решить вопрос о компенсации в досудебном порядке с «ИНВИТРО» ей не удалось, сейчас она собирается подать на компанию в суд.

Немецкие салфетки заменили на белорусские

Журналисты отправили запрос в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. В ответе специалисты указали, что вопрос о способности спиртовых тампонов Soft-Zellin вызывать аллергическую реакцию не входит в их компетенцию.

«Ввиду того, что специалисты ИООО «ИНВИТРО» на момент обследования не смогли документально подтвердить наличие разрешения на использование спиртовых тампонов „Soft-Zellin“ при оказании медицинских услуг, Барановичским ЗЦГиЭ было вынесено предписание об изъятии из обращения вышеуказанных тампонов. Также Барановичским ЗЦГиЭ в адрес руководства ИООО «ИНВИТРО» направлено ходатайство о принятии мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим использование спиртовых тампонов «Soft-Zellin» без документов, разрешающих их использование. По представленной из ИООО «ИНВИТРО» информации спиртовые тампоны «Soft-Zellin» изъяты из обращения, приняты меры дисциплинарного воздействия к ответственному должностному лицу», — указано в ответе за подписью исполняющей обязанности главного государственного санитарного врача Барановичей и Барановичского района Лилии Селезневой.

По информации журналистов, руководство «ИНВИТРО» провело служебное расследование и установило, что замдиректора по административно-хозяйственным вопросам снизил «контроль за процедурой закупки расходных материалов». Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как выяснилось, после жалобы Галины, во всех отделениях медобслуживания компании заменили немецкие салфетки на белорусские.

Причинно-следственной связи не выявлено

Как сообщила исполняющая обязанности директора ИООО «ИНВИТРО» Анна Рыженкова, салфетки, которые тогда использовались в лабораториях компании, имеют все сертификаты безопасности в Европейском союзе и России. Ранее жалоб от клиентов на аллергические реакции на антисептик не поступало.

— Нам известно, что пациентка обращалась в стационарное отделение больницы по месту жительства, но нам не было предоставлено доказательств прямой причинно-следственной связи между использованием спиртовых тампонов и возникшими последствиями. С учетом того, что эта салфетка представляет собой просто ткань, пропитанную спиртовой основой, подобная реакция может наблюдаться на любую спиртосодержащую продукцию, в том числе и на алкогольсодержащую, — сообщила Анна Рыженкова.

В «ИНВИТРО» также отметили, что после обращения клиентки в санстанцию, действительно, были проведены внеплановые проверки санитарно-эпидемиологическими службами. Выданные предписания были выполнены, о чем компания уже уведомила соответствующие ведомства.