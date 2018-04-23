Бумаги ЕС разоблачили заговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений «Газпрома» 6 Эмброуз Эванс-Причард, The Telegraph

23.04.2018, 9:59

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«Газпром» - это оружие кремлевской внешней политики и орудие для достижения стратегических целей.

Преступная монополия Владимира Путина в поставках газа в Европу разоблачена сенсационными документами, которые раскрывают умышленные нарушения закона Евросоюза и даже что-то вроде политической травли в течение почти десятилетия.

Самое долгое в истории ЕС расследование показало, как контролируемый Кремлем энергетический гигант «Газпром» использовал свою чрезмерную власть для давления на слабые государства в Восточной Европе, а также для раздела единого энергетического рынка ЕС с помощью принудительной ценовой политики.

В докладе предполагается, что Германия довольствовалась полюбовными соглашениями с «Газпромом», получая ощутимое преимущество в ценах на газ и расходах по сравнению с другими странами ЕС и принося «прифронтовых» членов ЕС в жертву московскому кулаку.

Сотни страниц доклада Еврокомиссии рисуют уникальную картину хищнического поведения «Газпрома» в роли мощной десницы московской внешней политики. Болгария рассматривалась почти как колония, а Польшу заставили платить космические цены за импортируемые потоки газа из Сибири.

Секретная пачка файлов, оказавшаяся в руках европарламентариев (благодаря нарушению правил конфиденциальности, что бывает крайне редко), стала настоящей политической бомбой и чрезвычайно встревожила Директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции. Документы свидетельствуют о том, что Брюсселю известна вся правда, но, несмотря на это, он умывает руки и готовится достичь удобного для себя взаимопонимания с Москвой, попирая основные принципы европейского закона

«Это большое дело. Документы показывают, что это систематическое злоупотребление доминирующей позицией и что это сделано именно с политической целью», - сказал профессор Алан Райли, эксперт по вопросам энергетического закона при Атлантическом совете США. - «Газпром» раскалывал европейский энергетический рынок на каждом шагу. А сейчас Еврокомиссия размышляет, стоит ли заключать сделку, которая расценивает восточноевропейцев так, будто они вовсе не являются членами ЕС».

Политический контекст вообще подобен взрыву. Ведь еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер проводила агрессивную и достаточно противоречивую кампанию против таких американских компаний, как Google или Apple, открыто называя лидеров Кремниевой долины угрозой европейской демократии.

Критики говорят, что двойные стандарты в отношении «Газпрома» доказывают, что Еврокомиссия подверглась «нормативному захвату» или другим формам давления, став идеологически неуравновешенной.

Ключевой доклад под названием «Изложение основных целей» - это конфиденциальное обвинение Директората по вопросам конкуренции. Он был написан еще в 2015 году после четырех лет расследования и самых потрясающих «рейдов на рассвете», которые когда-либо проводила элитная спецгруппа Еврокомиссии.

В нем указано, что «Газпром» нарушал много законов ЕС и «агрессивно вел себя», диктуя «несправедливые цены» и используя свою «доминантную позицию». Еврокомиссия потребовала штрафов в размере 30% от соответствующих продаж или 10% от полного товарообмена.

«Еврокомиссия считает, что правонарушения были преднамеренными. «Газпрому» известно о незаконной природе по крайней мере нескольких согласованных или несогласованных мероприятий», - говорится в докладе.

Расследование показало, что «Газпром» потребовал от Польши $350 за тысячу кубометров газа, по сравнению с $200, которые давала Германия за более отдаленные поставки с Ямала, где цена логично должна быть выше. Вполне понятна причина такой политики - наказать Польшу за отказ уступить контроль Москве в этом секторе инфраструктуры.

Привилегированные цены, которые имеет Германия, позволяют понять, почему именно эта страна была главным поборником интересов «Газпрома» в Брюсселе, несмотря на кремлевские атаки на западные демократии.

Доклад разоблачает пустое риторическое и нравственное позерство Евросоюза и рискует перерасти в самый большой скандал в Брюсселе. Польские политики говорят, что Германия, сохраняя статус-кво, использовала свое чрезмерное влияние на европейские институты для того, чтобы свести к нулю все результаты расследования и довести все до дружественного урегулирования проблемы с «Газпромом».

«Нам сказали, что Еврокомиссия стремится к дружественному урегулированию проблемы и уже решила завершить это дело. Это настоящее предательство, а Польша является одной из жертв, и далеко не единственной», - сказал польский евродепутат и бывший министр Польши Яцек Сариуш-Вольский.

«Эти материалы показывают, что, вне всякого сомнения, «Газпром» посягал на европейские законы годами, а Еврокомиссия собирается фактически оправдать это. Они делают это в контексте тихой войны с Москвой и ради корыстных целей», - сказал он. На время расследования Москва имела монополию на территории бывшего региона Варшавского договора, поставляя более двух третей необходимого объема природного газа целому ряду стран. Это три группы газопроводов, обеспечивающих 64% всего импорта европейского газа. С появлением сжиженного природного газа и построением LNG-терминалов в Польше и Литве эта зависимость немного уменьшилась, но глобальные проблемы остаются.

Хотя 271-страничный документ безжалостно откорректирован, основная мысль понятна.

«Газпром» исповедовал стратегию рыночной сегментации стран Центральной и Восточной Европы путем контрактных территориальных запретов и подобных мероприятий.

«Газпром» не допускал внутренней европейской конкуренции, препятствуя своим контрактным партнерам перепродавать газ другим странам.

Целью политики рыночной сегментации «Газпрома» является сохранение существования разной стоимости газа в странах ЕС и возможности выставлять более высокие цены.

«Газпром» контролирует измерительные приборы и пункты хранения, а также навязывает свои условия для остановки «реверсивного потока» газа с Запада на Восток, принося слабые государства в жертву кремлевскому давлению. «Контракты принципиально запрещают перепродажу газа другим странам», - говорится в докладе.

«Газпром» активно помешал Польше получить определенный объем газа от западных оптовиков во время острого газового кризиса 2009 года. Болгария вообще оказалась изолированной, поскольку она не имеет связей с соседними газовыми сетями. В документе сказано, что эта страна стала жертвой «неслыханного издевательства». У государственного болгарского энергетического холдинга BEH «просто не было другого выбора, кроме как согласиться с теми нечестными условиями торговли, которые ему навязали».

Большинство подробностей было вычеркнуто из доклада, но также в нем присутствуют и обвинения в открытых угрозах и шантаже в восточноевропейской прессе.

В странах Балтии цены на газ произвольно отличаются, что свидетельствует о соответствующих вознаграждениях или наказаниях за определенное изменение политики их правительств в отношении Москвы. Предполагаемые нарушения являются прямым посягательством и на дух, и на законы интегрированного рынка Европы.

«Газпром» немного модифицировал свою политику, но многие ее аспекты остаются неизменными. «Несмотря на многочисленные запросы со стороны клиентов «Газпрома» по ликвидации его запретов, «Газпром» не соглашался или просто игнорировал такие запросы», - говорится в докладе. Один из опубликованных документов раскрывает взгляд Еврокомиссии на предложение урегулирования ситуации, представленной «Газпромом». В документе говорится, что предложение «Газпрома» позволит компании «продолжать свою ценовую политику», и что такое решение не предотвратит другие нарушения.

Еврокомисия признает, что принятие такого предложения Евросоюзом «расценят как поражение в исполнении законов ЕС». Но все же похоже, что именно такое решение планировалось до этой недели. Сейчас же Еврокомиссия будет вынуждена соблюдать жесткую линию поведения.

Этот скандал в каком-то смысле является политическим эквивалентом дизельной аферы в автоиндустрии и ставит неудобные вопросы относительно надежности немецкой политической системы. Эта сага разгневала польское правительство, которое сейчас сталкивается с критикой своей судебной системы со стороны ЕС и обвиняет Берлин и Брюссель в избирательности моральных принципов. Социал-демократы в немецкой коалиции являются близкими друзьями Москвы и поддерживают проект газопровода «Северный поток - 2», которым владеет и который контролирует «Газпром». Бывший канцлер Герхард Шредер является членом совета директоров проекта и получает от Кремля свой заработок. Все руководство «Северного потока - 2» пронизано бывшими офицерами КГБ и Штази.

Новый газопровод усиливает мощь «Газпрома» и его влияние, замещая поток через газопровод «Дружба», который идет по территории Украины, и служа тем самым ключевой целью кремлевской геостратегии. Опубликованный доклад Еврокомиссии определяет, что это точно не в интересах всех стран ЕС и точно не совпадает с энергетическими целями ЕС.

В любом случае сейчас проект находится под риском. Глава «Газпрома» Алексей Миллер попал под недавние драконовские санкции Вашингтона. Трудно представить, как Shell, Engie и другие фирмы проекта «Северный поток - 2» будут рисковать, развивая проект под такими огромными политическими и юридическими угрозами.

Эмброуз Эванс-Причард, The Telegraph (перевод – gazetavv.com)