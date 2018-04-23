G7 выступила за сохранение санкций против России 23.04.2018, 10:04

Ограничительные меры против Российской Федерации за агрессию в Украине продолжатся.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – выступают за сохранение санкций против России, сообщила 22 апреля в Twitter пресс-служба МИД Канады.

"Главы МИД "Большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности стран. Санкции в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", – сказано в сообщении.

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 22 апреля 2018 г.

Министр иностранных дел Украины также сообщил, что на специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" участники назвали российскую агрессию против Украины атакой на демократический мир. Участие Климкина в саммите 22–23 апреля, по информации МИД Украины, должно было "способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году".

Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.