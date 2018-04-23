закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

G7 выступила за сохранение санкций против России

  • 23.04.2018, 10:04

Ограничительные меры против Российской Федерации за агрессию в Украине продолжатся.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – выступают за сохранение санкций против России, сообщила 22 апреля в Twitter пресс-служба МИД Канады.

"Главы МИД "Большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности стран. Санкции в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Украины также сообщил, что на специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" участники назвали российскую агрессию против Украины атакой на демократический мир. Участие Климкина в саммите 22–23 апреля, по информации МИД Украины, должно было "способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году".

Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков