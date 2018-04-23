Жилищный кодекс: Богатые будут жить за счет бедных 8 23.04.2018, 10:15

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«Палатка» готовит поправки к еще одному закону.

На текущей четвертой сессии так называемой «палаты представителей» будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам правового регулирования жилищных отношений».

Юрист и редактор сайта statut.by Александр Горбач рассказал «Салідарнасці», что одна малозаметная деталь в проекте может повлечь весьма негативные последствия.

– Обратите внимание на статью Жилищного кодекса, где говорится об обязанностях участника совместного домовладения по несению расходов по эксплуатации общего имущества. Отмечу, что в первую очередь под совместным домовладением у нас понимаются товарищества собственников (ТС), и жилищно потребительские кооперативы (ЖПК), хотя на самом деле у нас около 90% многоэтажного жилищного фонда после приватизации жилья является совместным домовладением.

Теперь данная норма содержится в статье 166 Жилищного кодекса, и она сформулирована так: «Участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством».

А в проекте новой редакции Жилищного кодекса теперь говорится: «Участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, техническому обслуживанию лифта, электроснабжению) общего имущества в порядке, предусмотренном актами законодательства».

То есть понятие о пропорциональности исчезает!

А ведь пропорциональность – основной принцип в совместном домовладении. Так, в соответствии с действующими нормами ЖК на общем собрании участников совместного домовладения каждый участник имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в праве собственности на общее имущество, то есть фактически пропорциональное площади квартиры. Таким образом, собственник «однушки», естественно, имеет куда меньшее количество голосов, чем собственник, например, «трешки».

Пропорционально размеру доли в праве собственности на общее имущество распределялись и расходы по содержанию этого общего имущества, а это, кстати, не только платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги, но и взносы в тех же товариществах собственников и жилищных кооперативах. То есть, было все логично и справедливо: кто имеет больше голосов, тот несет и больше расходов.

Теперь же в проекте новой редакции ЖК пропорциональность сохраняется только относительно количества голосов участников совместного домовладения. И получается, что собственники больших квартир будут все решать на общих собраниях, определять всю, если можно так сказать, политику совместного домовладения, в том числе, определять судьбу общего имущества. Но! платить за содержание общего имущества все будут одинаково. То есть, образно выражаясь, богатые начнут жить за счет бедных.