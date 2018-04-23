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Белорусы начали позже вступать в брак по экономическим причинам

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  • 23.04.2018, 10:27
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Экономика сильно влияет на демографию.

Женщины принимают решение о вступлении в брак и рождении ребенка все позже, но при этом во всем мире все более явно наблюдается тенденция к рождению первого ребенка до замужества, пишет thinktanks.by.

К такому выводу пришел эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский по результатам исследования «Mind The Gap: What Explains Changes in the Relative Timing of Marriage and Fertility?» ("Как объяснить изменения в сравнительном времени выхода замуж и рождения ребенка?").

Феномен рождения детей в неполных семьях касается всех групп населения

«Во всем мире сближаются и начинают пересекаться тренды среднего возраста первого замужества и первых родов. Раньше средний возраст вступления в первый брак был заметно меньше, чем возраст, когда у женщины появлялся первый ребенок. Сейчас дистанция между средним возрастом первого замужества и средним возрастом рождения первого ребенка сокращается, а в большинстве развитых стран мира стала отрицательной. В Беларуси в среднем рожают позже, чем вступают в брак, но отрезок времени между этими двумя событиями сокращается», - рассказал Лев Львовский.

Данный тренд, по словам эксперта, может, в частности, повлиять на принятие решений по социальной поддержке детей, рожденных вне брака. «Такие дети обычно находятся в худших условиях, чем их сверстники, рожденные в полных семьях. Родители тратят на них меньше времени и денег, в результате у таких детей часто худшие показатели в школе и состояние здоровья.

Как показывают исследования, наличие официального брака родителей имеет в этих вопросах ключевое значение. Ребенок, рожденный в сожительстве, по многим характеристикам ближе к тем, кто рожден одинокими матерями», - пояснил эксперт.

Долгое время социальные программы помощи одиноким матерям строились исходя из того, что такие матери принадлежат к маргинальным социальным группам. К примеру, в США программы социальной помощи одиноким матерям были в основном ориентированы на бедных чернокожих женщин. Но теперь феномен более раннего деторождения касается всех групп населения.

Люди откладывают вступление в брак из-за неравенства и низкой мобильности доходов

Согласно исследованию Льва Львовского, на более раннее деторождение и более поздний брак одновременно оказывают влияние два разных фактора. Это – увеличение неравенства по уровню доходов и уменьшение мобильности доходов, то есть возможности резкого изменения их уровня.

«Брак – это легальное соглашение о том, что два человека готовы разделять потребление, иметь общий бюджет, и что при разводе имущество будет разделено. Поэтому, если вынести за скобки любовь, каждый человек хочет заключить брак с максимально богатым партнером. Но поскольку такое желание есть с обеих сторон, в конечном итоге люди выбирают партнеров примерно с теми же доходами, как и у них», - отметил Лев Львовский.

Таким образом, в случае повышения доходов у одной из категорий населения, ее представители начинают откладывать решение о заключении брака в надежде найти партнера в своем, теперь более богатом и более узком кругу. Изменяются и ожидания представителей более бедных слоев, которые начинают надеяться, что смогут найти себе более богатых партнеров.

Что касается мобильности доходов, то если она сильно увеличивается, это порождает неуверенность в будущем. «Человек может откладывать решения в условиях высокой мобильности доходов из-за неуверенности в завтрашнем дне, вне зависимости от того, ожидает ли он улучшения или ухдшения ситуации с доходами», - сказал Лев Львовский.

Экономист рассказал, что сегодня во многих странах мобильность доходов уменьшается за счет разных мер государственного регулирования, в том числе за счет прогрессивной ставки налогообложения.

«Уменьшение мобильности доходов откладывает брак – чем меньше мобильность, тем меньше нужна страховка в виде заработка супруга. Одновременно низкая мобильность доходов позволяет женщине не откладывать решение о рождении ребенка, поскольку есть определенная уверенность в завтрашнем дне, и при этом отложить брак в надежде поискать супруга получше»,- отметил Лев Львовский.

По словам экономиста, «два механизма – высокое неравенство и достаточно низкая мобильность доходов соединяются, и как следствие образуется характерный для большинства стран тренд к более раннему деторождению, нежели вступлению в брак. Этим трендом можно управлять, разрабатывая законы, которые влияют на неравество и мобильность доходов, и посредством их будут влиять на принятие решений, которые касаются планирования семьи».


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