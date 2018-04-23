Павел Дуров: Мы боремся за цифровое будущее России 2 23.04.2018, 10:57

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Павел Дуров

Основатель Telegram предложил присылать ему инсайды о причинах, планах и методах блокировки в России.

Об этом Павел Дуров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На своей страничке в соцсети он написал, что прошлую неделю «мы боролись не с Роскомнадзором или ФСБ. Мы боролись за цифровое будущее России. Свободный интернет и оконечное шифрование — неотъемлемые части этого будущего».

Он отметил, что ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования, и отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни.

По его словам, как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон — взяткодателей, хакеров, агентов других государств. В результате требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу «ключей» снижает информационную безопасность как элит, так и общества в целом.

В заключение он предложил пользователям присылать ему инсайды о причинах, планах и методах блокировки.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".

19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".

22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов компании Google.