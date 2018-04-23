Житель Барановичей: В магазине автоматически ищу слово «скидка» 1 23.04.2018, 11:14

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Охранник барановичского магазина рассказал о своих доходах и расходах.

Охранник одного из барановичских магазинов рассказал intex-press.by, какая у него зарплата, как он экономит на спортзале, почему редко ходит в кино и кто покупает ему одежду:

- В детстве я мечтал стать милиционером и после школы планировал поступать в Академию МВД. Но когда я учился в 10 классе, отец попал в тюрьму, и о милиции пришлось забыть.

После армии я три года проработал отделочником у предпринимателя. А потом увидел объявление, что в магазин требуется охранник, и вот уже два года работаю на этом месте.

Согласно моим трудовым обязанностям я должен охранять имущество магазина, следить, чтобы покупатели ничего не украли, и обеспечивать порядок.

Работаю посменно – день через два, с 9.00 до 19.00. Зарплата – 550 рублей ($275). Это, как по мне, мало, но других альтернатив пока нет.

Главное – безлимитный интернет

Я не женат. Живу один в однокомнатной съемной квартире, за которую ежемесячно плачу 100 рублей. Раньше жил с родителями, но теперь совесть не позволяет. Да и самостоятельности хочется.

Еще 80 рублей в прошлом месяце «съели» коммунальные платежи. А зимой коммуналка доходила до 100 рублей.

Я активно пользуюсь интернетом – как домашним, так и мобильным. На работе без интернета можно с ума сойти со скуки. Поэтому недавно я перешел на безлимитный тариф, за который ежемесячно плачу около 16 рублей.

Экономить научила девушка

У меня была девушка, с которой мы встречались два года. На протяжении этого времени она была основной статьей моих расходов. Не скажу, чтобы мне было жалко денег, но по карману отношения с девушкой били основательно. То в кино, то в кафе, то на цветы. На нее я тратил почти всю зарплату, ушла даже заначка, которую откладывал, когда работал отделочником.

Чтобы сводить концы с концами, пришлось научиться экономить. Год назад мы расстались, но привычка экономить осталась.

Порошок, пасту, гель для душа и другую бытовую химию я не покупаю в Барановичах – друг привозит из Польши, там все это стоит дешевле.

Раньше три раза в неделю я посещал тренажерный зал, сегодня занимаюсь дома. Организовал в квартире мини-спортзал. Правда, на то, чтобы приобрести все необходимое (штангу, гантели и т.д.), у меня ушло больше года.

Автоматически ищу слово «скидка»

Основная часть зарплаты уходит на питание – около 270 рублей в месяц. Питаться стараюсь хорошо – к этому приучила мама. В кафе, заведениях быстрого питания не ем, полуфабрикаты не покупаю. Готовлю сам. Люблю все простое: картофель, макароны, крупы. Из мяса – свинину и курицу.

Продукты всегда стараюсь покупать акционные. Даже привычка выработалась: заходя в магазин, автоматически ищу слово «скидка» или красный ценник. Также обзавелся скидочными картами, которые позволяют сэкономить.

Люблю сладкое, но покупаю в основном самое дешевое печенье или пряники.

С фруктами и овощами помогает бабушка, которая живет в деревне. Она передает мне яблоки, груши, сливы, картофель, перец, помидоры, кабачки.

Еще я обожаю грибы – и собирать, и есть, поэтому в грибной сезон часто выезжаю в лес. Собираю, часть замораживаю, так что грибы в моем меню круглый год.

На работу всегда беру «ссобойки». Это позволяет экономить существенную сумму.

Если раньше по нескольку раз в неделю мы собирались с друзьями, ходили в бары, выезжали на шашлыки, то сейчас подобные выходы «в свет» я могу позволить себе раз в месяц – не чаще. Слишком дорого обходятся. По этой же причине я реже стал ходить и в кино. Все новинки смотрю по интернету. Даже курить бросил, чтобы сэкономить.

Гардероб обновляю только по мере необходимости. Зачастую вещи мне покупает мама.

Ищу новую работу

Мое главное желание – купить машину. Но как я ни стараюсь, ничего отложить не получается. Даже если я буду ущемлять себя еще больше, в копилку ежемесячно будет попадать не больше 50 долларов. Такими темпами и с такой зарплатой машину я куплю только к пенсии.

Но я не отчаиваюсь: не всю же жизнь работать охранником. Я уже начал искать другую работу, и все чаще задумываюсь о том, чтобы вернуться к профессии отделочника. Надеюсь, скоро все изменится к лучшему и моя мечта об автомобиле осуществится.