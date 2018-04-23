В Борисове начался новый суд за дедовщину 1 23.04.2018, 11:49

1,084

На суд привели десятки солдат срочной службы.

В областном суде Борисова 23 апреля началось рассмотрение дела бывшего командира отделения воинской части № 43064 в Печах (Борисов) сержанта Александрa Бердниковa. Его обвиняют в насилии в отношении солдат срочной службы (согласно ч. 1 ст. 455, ч. 2 ст. 455 Уголовного кодекса Беларуси), передает «Радыё Свабода».

Потерпевшими по делу проходят четверо солдат срочной службы.

В зале суда находятся несколько десятков солдат срочной службы, которых командование направило присутствовать на процессе.

Александр Бердников был задержан 11 декабря 2017 года. Рассмотрение его дела не связано с делом Александра Коржича, который однако служил в той же части.

Прокурор озвучил, что Бердник брал взятки сигаретами и кофе. Общая сумма взяток - 33 рубля 17 копеек. Также он насильно забрал телефоны у 4 солдат. Одного из солдат ударил с нанесением легкого телесного повреждения.

Следствие считает, что сержант нарушал воинский устав, превышал должностные полномочия из корыстных целей и совершал насилие.

Бердник виновным себя не признает.

Все преступления Бердникова относятся к июлю-октябрю 2017 года.