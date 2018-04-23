Стало известно, какой будет погода на неделе 23.04.2018, 12:03

Прогнозируется теплая погода, но с дождями и грозами.

Характерной особенностью погоды в текущем месяце стал повышенный температурный фон и недобор осадков — на большей части территории страны выпало менее 50% месячной нормы. На текущей неделе основным фактором, формирующим погоду, станут атмосферные фронты, а это значит, что «копилка» осадков пополнится, но в то же время полностью восполнить апрельский дефицит не получится. Об этом tut.by сообщил Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 24 апреля, фронтальный раздел со стороны Польши принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по западу страны дожди прекратятся. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2 °С по северо-востоку до +12 °С по юго-западу страны, максимальная днем +11…18 °С, в северо-восточных районах +9…10 °С.

В среду, 25 апреля, на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная днем +10…17 °С, по югу местами +18…22 °С.

26 апреля, в четверг, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +4…6 °С по северу до +11…13 °С по югу страны; максимальная днем +12…18 °С, по югу местами воздух может прогреваться до +20 °С.

В пятницу, 27 апреля, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +4…11 °С, максимальная днем +10…17 °С.

28 апреля, в субботу, в отдельных районах страны, преимущественно по северной половине, небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем от +12 °С по северо-востоку до +20 °С по юго-западу Беларуси.

29 апреля, в воскресенье, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2…8 °С, в юго-западных районах +9…11 °С; максимальная днем +15…21 °С, по юго-западу +22…25 °С.