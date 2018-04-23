Дуров предложил провести еще одну акцию с бумажными самолетикми в поддержку Telegram 23.04.2018, 12:09

Владелец мессенджера поблагодарил граждан России за поддержку свободного интернета.

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров предложил провести новую акцию с запуском бумажных самолетиков в поддержку мессенджера. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" 23 апреля.

"Огромное спасибо жителям десятков городов России за поддержку свободного интернета. Видеоролики с прошедшей акции предлагаю выкладывать под хештегом #sundaypaperplane во всех соцсетях. Следующий раз? Воскресенье, 29 апреля, в 19.00 по местному времени", – написал Дуров.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".

19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".

22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов компании Google. В этот день российские пользователи Telegram приняли участие в акции, приуроченной к седьмому дню блокировки сервиса – они запускали бумажные самолетики.