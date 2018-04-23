Влияние ЕАЭС: Белорусские товары уступают место российским 1 23.04.2018, 12:12

Импорт из России растет, отрицательное сальдо увеличивается.

В Беларуси импорт вырос на 26,8%, сообщает nn.by cо ссылкой на Белстат.

Если посмотреть на статистику в разрезе, то обращает внимание нарастание отрицательного сальдо в торговле с Россией.

За два первых месяца 2018 года импорт товаров из России вырос на 26,8%. Экспорт белорусских товаров в Россию - только на 11,1%. В результате сальдо торговли с Россией достигло минус 1460 млн долларов. Это результат деятельности таможенного союза и ЕАЭС: в результате снятия барьеров многие белорусские товары уступают рынок российским.

Беларусь остается тотально зависимой от поставок энергоносителей из России. Доля России во внешней торговле товарами составляет 49,5%, а в импорте - даже 60%. Этот показатель остается практически неизменным десятилетиями.