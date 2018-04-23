В России частично перестал работать YouTube 23.04.2018, 12:37

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга.

По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля, пишет lenta.ru.

Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.

Связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России, неизвестно.

Напомним, вчера в России начались проблемы с доступом к Google.