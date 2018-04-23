Школьники в Бобруйске играли в футбол сумкой с $2 тысячами 2 23.04.2018, 12:55

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Оказалось, что деньги потеряла пенсионерка.

В Бобруйске пенсионерка оставила на остановке сумку со всеми сбережениями — почти 2 тыс. долларов в эквиваленте. Пропажу женщине вернули контролеры троллейбуса — забрали сумку у двух школьников, которые играли ей в футбол, пишет «Коммерческий курьер».

Сумка, которую пинали мальчишки на остановке, была старой и потрепанной. Однако контролеры Зинаида Евсеева и Татьяна Загорцева решили проверить ее содержимое. Там оказались очки, ключи, лекарства, кусочек ливерной колбасы и мужской носок — с 2 тыс. рублей в нем. Еще примерно такая же сумма была разложена по нескольким целлофановым пакетам.

Всего в сумочке оказалось 3778 рублей, из них две купюры по 10 рублей были в кошельке. В нем же контролеры нашли две бумажки: на одной был номер услуги из ЕРИП, на второй — номер городского телефона.

На ближайшей почте контролерам сказали, что недавно по этому номеру услуги из ЕРИП пожилая женщина оплачивала коммуналку. Позвонили по домашнему номеру. На звонок ответил мужчина, который представился мужем внучки владелицы сумки. Контролеры передали ему, что сумку владелице отдадут только в присутствии милиции.

Так и сделали — за пропажей пенсионерка пришла с мужем внучки. На вопрос милиционеров о том, зачем пенсионерка носит все деньги с собой, та сказала, что никому не доверяет.

К слову, пропажу она заметила только на пороге квартиры — нечем было открыть дверь, ведь ключи остались в сумочке.