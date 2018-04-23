Журналиста из Глубокого оштрафовали в четвертый раз за год 23.04.2018, 13:04

Фото: svaboda.org

Журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом».

Глубокский районный суд приговорил независимого журналиста Дмитрия Лупача к 35 базовым величинам штрафа, сообщает сайт baj.by.

Судебное слушание проходило 20 апреля - в день, когда в Минске проходил съезд ОО "БАЖ", на который Дмитрий должен был ехать. Поэтому суд состоялся без Дмитрия, процесс вел судья Глубокского райсуда Андрей Тарасевич. На нем присутствовали только жена Дмитрия и его коллега, редактор газеты "Свободное Глубокое" Владимир Скрoбoтун.

Несмотря на то, что капитан милиции Сергей Цирбан, который составлял протоколы на Дмитрия, говорил, что будут два суда по двум делам, но состоялся один суд, и дела объединили.

Во время процесса заслушали только одного свидетеля Валерия Котович, который упоминался во втором протоколе. Дело касалось сюжета на телеканале «Белсат» под названием «Волки терроризируют Витебщину. Страх охватил людей». По первому делу, которое было возбуждено за сюжет «150 - хороший заработок. Маленьким городам - конец?» свидетелей в суде не было. Перед судом участковый милиционер посетил людей, взял у них расписки и сообщил, что они могут не ехать в суд.

В этом году журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача судили четвертый раз по части 2 статьи 22.9 КоАП. За сотрудничество с телеканалом «Белсат» его уже штрафовали Поставский, Докшицкий и Шарковщинский суды на 25, 40 и 23 базовых величин соответственно.

С начала года произошло около 30 судов над независимыми журналистами, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат».