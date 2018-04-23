В ПАСЕ приняли ряд неотложных мер из-за коррупционного скандала 1 23.04.2018, 13:17

В отставку ушел президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы, пишет «Европейская правда».

Бюро приняло решение пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или нарушало кодекс поведения Ассамблеи, или отказавшихся сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.

Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.

Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, изложенных в докладе, подтвердившем системную коррупцию в ПАСЕ.

Ранее стало известно, что президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда прекратил исполнение обязанностей из-за того, что его фамилия фигурирует в отчете о случаях коррупции среди членов ПАСЕ.

Напомним, 22 апреля внешняя следственная группа обнародовала свой отчет, в котором подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ.

В течение текущей недели ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении депутатов, по поводу которых есть подозрения в коррупционном воздействии со стороны Азербайджана.