закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 14:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В ПАСЕ приняли ряд неотложных мер из-за коррупционного скандала

1
  • 23.04.2018, 13:17

В отставку ушел президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы, пишет «Европейская правда».

Бюро приняло решение пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или нарушало кодекс поведения Ассамблеи, или отказавшихся сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.

Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.

Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, изложенных в докладе, подтвердившем системную коррупцию в ПАСЕ.

Ранее стало известно, что президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда прекратил исполнение обязанностей из-за того, что его фамилия фигурирует в отчете о случаях коррупции среди членов ПАСЕ.

Напомним, 22 апреля внешняя следственная группа обнародовала свой отчет, в котором подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ.

В течение текущей недели ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении депутатов, по поводу которых есть подозрения в коррупционном воздействии со стороны Азербайджана.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков