Профсоюз РЭП встал на защиту работницы, которой не платили с октября 1 23.04.2018, 13:21

Юристы помогли добиться проведения графологической экспертизы документов.

В профсоюз РЭП обратилась Анна Батуро, работница «Удачного кадра» - организации, которая занимается фотосъемками в детских садах, с жалобами на длительную невыплату зарплаты, сообщает praca-by.info.

Девушка, работавшая администратором в частной фирме, с момента приема на работу – с октября 2017 года – не получила ни копейки. Директор Н. Касперович приняла Анну Батуро как молодого специалиста. Постоянно грубила девушке, общалась с ней на повышенных тонах, зарплату не платила.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения девушки, стал отказ директора выдать документы для постановки на учет нуждающихся и получении социального жилья в Минске. Анна Батуро – сирота, родных у нее нет. 19 марта Анну Батуро уволили за прогулы (она дважды опоздала на 10 минут, за что получила выговоры).

Девушка при помощи юриста профсоюза РЭП подала иск в суд Советского района Минска с требованием уволить ее по 41 статье Трудового кодекса и выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных окладов.

20 апреля суд Советского района Минска отправил на почерковедческую экспертизу документы о заработной плате, за которую якобы расписывалась уволенная Анна Батуро. Также в судебном заседании опрошены свидетели – администраторы ЧУП «Удачный кадр», которые в один голос повторили версию нанимателя: они составляли докладные и акты о том, что Батуро отказывалась писать объяснения по своим дисциплинарным проступкам и акты отказа от ознакомления с приказом. Но свидетели даже не смогли вспомнить, как называются «документы», что в них написано и в каком порядке они подписывались.

Как выяснилось в судебном заседании, администратор Екатерина Горейнова, которая составляла все приказы и акты, в день издания первого приказа – 29 января 2018 года – былана больничном.

Свидетель со стороны истца Наталья Янушкевич, специалист центра оказания помощи детям-сиротам, подтвердила, что наниматель Наталья Касперович ругала девушку, заставляла подписывать документы задним числом.

Суд привлек к участию в деле третье лицо – Лингвогуманитарный колледж при МГЛУ. Юрист колледжа поддержал исковые требования Анны Батуро на том основании, что свидетели, составлявшие акты и докладные записки, не были свидетелями составления и подписания приказов и отказа Батуры ознакомиться с документами.

Секретарь судебного заседания объяснила, что экспертиза делается медленно и долго – минимум два месяца, которые нанимателю придется оплатить. Следующее заседание суда состоится после получения результатов почерковедческой экспертизы.

Ранее суд Советского района Минска прекратил административное дело против правового инспектора профсоюза РЭП Юрия Белякова, который представляет интересы Анны Батуро, за отсутствием состава правонарушения. Учредитель ЧУП «Удачный кадр» Наталья Касперович обвиняла юриста в мелком хулиганстве.