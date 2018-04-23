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Видео из салонов машин, попавших в «песчаные бури» в Беларуси

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  • 23.04.2018, 13:29
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Оказывается, песчаные бури возникали не только на трассе М1.

В субботу на трассе М1 в Несвижском районе случилось серьезное ДТП — Volvo S40 столкнулась с попутной фурой, погиб пассажир легковушки. По сообщениям очевидцев, все произошло в тот момент, когда над автодорогой поднялась песчаная буря.

Оказывается, подобные бури возникали и в других регионах страны. Не встречая преград в виде лесополос, мельчайший песок, поднятый сильным ветром с полей, создавал участки с практически нулевой видимостью. На YouTube журналисты onliner.by нашли несколько видеороликов, снятых из салонов автомобилей.

Гродненский район, участок трассы Р145 между населенными пунктами Озеры и Стриевка. Местами видимость сокращается до каких-то 10—15 метров. Машины движутся словно в густом тумане.

А это уже Минская область, Борисовский район. «Кажется, что это огромный пожар, но на самом деле нет. Просто сплошная пыль, и видимости ноль», — комментирует происходящее пассажир.

Этот ролик снят в районе Каменца.

Пылевые бури были также зафиксированы на видео водителями в Оршанском, Дубровенском, Светлогорском, Слонимском и других районах страны.

В воскресенье ветер в Беларуси ослабел. В среднем 5—10 м/с с порывами до 14 м/с, местами порывы до 15—18 м/с, предупреждают в Республиканском гидрометцентре. Водителям стоит учитывать эту информацию и выбирать безопасную скорость движения.


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